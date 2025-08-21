Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ju okamžite zachytil.
Na dnešnej tlačovej besede k podvodom na senioroch prišlo k nečakanej situácii – prezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová odpadla. Incident sa stal počas jej prejavu, keď vysvetľovala, ako sa vyhnúť podvodníkom. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý stál vedľa nej, ju okamžite zachytil.
Na tlačovej besede obaja hovorili o podvodoch na senioroch a o tom, ako by si mali dávať pozor.
21. augusta 2025 o 14:17 Čas čítania 0:33 Polícia chytila podozrivého z prípadu Lelkešovcov. Muž mal opakovane vykrádať domy
21. augusta 2025 o 11:45 Čas čítania 0:24 V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií