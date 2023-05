FOTO: Pri Bratislave sa stala hrozivá dopravná nehoda. Vodička len akoby zázrakom prežila

OK

V nedeľu došlo pri Bratislave krátko pred 11:30 hod na rýchlostnej ceste R7 k vážnej dopravnej nehode. Polícia o nej informovala na Facebooku.



Policajti Krajského dopravného inšpektorátu momentálne vyšetrujú jej okolnosti. „Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo v úseku 4 km v smere do Šamorína k nárazu osobného motorového vozidla Alfa Romeo do zvodidiel,“ upresnila polícia.



Auto šoférovala 43-ročná vodička. V dôsledku nehody utrpela zranenia, po ktorých ju museli previezť do nemocnice. K zraneniu iných osôb nedošlo.

