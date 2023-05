Pozor, obedy zadarmo nedostanú Slováci automaticky. Toto musia urobiť rodičia, aby mali nárok

OK

Rodičia alebo zákonní zástupcovia, ktorí ešte nepožiadali o obedy zadarmo alebo to nestihli včas, by mali čím skôr oznámiť túto požiadavku škole a písomne požiadať prostredníctvom školskej jedálne o poskytovanie dotácie na stravu. Oznámilo to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na svojom facebookovom profile.

Nárok na príspevok majú tie deti, ktoré:

navštevujú materskú školu a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem neprekročil hranicu životného minima,

navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu (v tomto prípade je potrebné, aby rodič písomne požiadal žiadateľa, aby na toto dieťa podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu),

navštevujú materskú školu, v ktorej je aspoň 50 percent detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Dotácia na stravu však vzniká iba v dni, počas ktorých sa deti zúčastnili na vyučovaní v materskej alebo základnej škole, pričom využili stravovacie služby.

Takzvané obedy sú v platnosti od 1. mája 2023. Nárok na dotáciu vzniká len v tom prípade, ak ich dieťa spĺňa podmienky a je prihlásené na stravovanie v zariadení školského stravovania.

Deti, ktoré navštevujú osemročné gymnázium, nemajú nárok na dotáciu na stravu, novela upravujúca túto skutočnosť je však už v parlamente. Podľa zákona o dotáciách je ustanovené, že ju možno poskytnúť iba dieťaťu, ktoré navštevuje MŠ a ZŠ. Osemročné gymnázium je v školskom systéme zaradené medzi stredné školy.

Výšku príspevkov si môžeš pozrieť v našej tabuľke:

Dieťa v inštitúcii: Výška príspevku na deň Materská škola 1,40 eura Prvý stupeň ZŠ 2,10 eura Druhý stupeň ZŠ 2,30 eura

