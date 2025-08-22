O incidente informovala ministerka Saková.
Na ropovod Družba, vedúci z Ruska aj na Slovensko, došlo vo štvrtok k ďalšiemu útoku, konkrétne pri bieloruských hraniciach, uviedla večer na sociálnej sieti Facebook ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. Prečerpávanie sa podľa nej čoskoro zastaví a rozsah škôd sa zisťuje.
Z dôvodu poškodenia transformátorovej stanice na území Ruska boli aj v pondelok pozastavené dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba. Išlo vtedy o druhé poškodenie infraštruktúry v priebehu siedmich dní, ktoré však v tomto prípade malo za následok aj obmedzenie funkčnosti ropovodu, uviedlo slovenské ministerstvo hospodárstva.
Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko. V utorok večer boli dodávky obnovené.