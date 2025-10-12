Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 12. októbra 2025 o 15:41
Čas čítania 0:42

VIDEO: V obľúbenom letovisku kosatky potopili plachetnicu. Päťčlennú posádku zachránili rybári

Kategória:
Zahraničie
VIDEO: V obľúbenom letovisku kosatky potopili plachetnicu. Päťčlennú posádku zachránili rybári
Zdroj: Facebook/Força Aérea Portuguesa

V Portugalsku sa po útoku kosatiek potopila plachetnica.

Pri portugalskom meste Peniche došlo k ďalšiemu útoku kosatiek na plavidlo. Tentoraz sa terčom útoku stala plachetnica s piatimi ľuďmi na palube, ktorá sa po poškodení začala potápať. Na pomoc muselo zasiahnuť portugalské námorníctvo, informuje portugalský denník SIC Notícias.

Na palube boli dvaja dospelí a tri deti. Plachetnica sa nachádzala približne 90 kilometrov juhozápadne od Peniche, keď kapitán vyslal tiesňový signál. Hlásil, že kosatky poškodili trup lode, čo spôsobilo vnikanie vody a následné potopenie.

Ako prvá dorazila na miesto rybárska loď, ktorá zachytila členov posádky už v záchrannej plťke a vytiahla ich na palubu. Do akcie sa následne zapojila fregata portugalského námorníctva, záchranná stanica prístavu Peniche a vrtuľník letectva, ktorý posádku previezol na pevninu. Všetkých päť ľudí po príchode dostalo lekárske ošetrenie.

Podľa portugalskej verejnoprávnej televízie ide už o ďalší útok kosatiek v tejto oblasti. V septembri došlo k podobnému incidentu pri Peniche a ďalšie útoky zaznamenali aj pri pobreží Caparica, Cascais, Viana do Castelo a Vila do Conde. Odborníci upozorňujú, že kým pre kosatky ide o hru, pre posádky plachetníc predstavujú tieto stretnutia vážne riziko.

