Na Slovensko prichádza leto, tento týždeň očakávaj až 28 °C aj búrky. Pozri si predpoveď počasia na tento týždeň (+ mapa)

Leto je pred dverami a konečne to tak začína vyzerať aj vonku. Krásne počasie ťa bude sprevádzať celý nasledujúci týždeň.

Po minulom týždni, keď nás prekvapila poriadna dažďová nádielka s nízkymi teplotami, opäť prichádza slnko. Tentoraz už aj s vysokými letnými teplotami a, dúfajme, že na dlhšie. Zatiaľ to však vyzerá, že minimálne niekoľko dní nás horúce počasie neopustí. Počasie na aktuálny týždeň si môžeš pozrieť napríklad na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu – SHMÚ.

Celý týždeň sa má niesť v duchu slnečného počasia s teplotami od 21 do 28 stupňov Celzia. Začiatok týždňa bude síce horúci, no v niektorých častiach Slovenska, najmä na severovýchode, sa môžu vyskytnúť búrky z tepla. V závere týždňa príde ochladenie, teploty by však na väčšine územia nemali klesnúť pod 20 stupňov Celzia.

Na horách vo výške 1 000 metrov sa teploty začiatkom týždňa vyšplhajú na 18 stupňov Celzia a vo výške 2 000 metrov bude príjemných desať.

Predpoveď počasia na pondelok 22. mája. Zdroj: SHMÚ

