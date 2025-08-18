Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 18. augusta 2025 o 15:00
Čas čítania 0:30

ZOZNAM: Na týchto slovenských čerpacích staniciach radšej netankuj. Kontrolóri zistili predaj nekvalitného paliva

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
ZOZNAM: Na týchto slovenských čerpacích staniciach radšej netankuj. Kontrolóri zistili predaj nekvalitného paliva
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Inšpektori kontrolovali až 169 čerpacích staníc.

  • Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zverejnila zoznam čerpacích staníc s nevyhovujúcou kvalitou pohonných hmôt.
  • Inšpekcia si v roku 2024 posvietila na 169 rôznych čerpacích staníc.
  • Inšpekcia skontrolovala 474 vzoriek motorového paliva. Z nich až 4 nespĺňali požiadavky.

Citát: „V roku 2024 bolo zistené nedodržanie požadovanej kvality MP na 4 čerpacích staniciach, celkovo v 4 vzorkách LPG bolo zistené nedodržanie 4 kvalitatívnych parametrov,“ informuje SIŽP.

Tieto čerpacie stanice neprešli testami kvality:

  • čerpacia stanica DALIOIL, Púchovská 10182/18, 831 06 Bratislava - Vajnory – nevyhovujúca vzorka LPG,
  • čerpacia stanica 1.SPS, Slovenského národného povstania 1301, Žiar nad Hronom – nevyhovujúca vzorka LPG,
  • čerpacia stanica AVOMI, Hollého 1559/1, 083 01 Sabinov – nevyhovujúca vzorka LPG,
  • čerpacia stanica PH TANK, Kuzmická cesta, 076 17 Čeľovce – nevyhovujúca vzorka LPG.

Prečítaj si aj tieto články:

12. marca 2025 o 7:10 Čas čítania 0:32 Známa sieť elektropredajní zrušila aj e-shop. Zákazníci hlásia problém s reklamáciami Známa sieť elektropredajní zrušila aj e-shop. Zákazníci hlásia problém s reklamáciami
12. marca 2025 o 6:24 Čas čítania 0:54 Veľkonočný tovar môže spôsobiť salmonelózu. Odborník Slovákov upozorňuje, na čo si dať pozor Veľkonočný tovar môže spôsobiť salmonelózu. Odborník Slovákov upozorňuje, na čo si dať pozor
11. marca 2025 o 20:02 Čas čítania 0:53 RADÍME: Chceš začať investovať a nevieš ako? Odborník vysvetľuje, čo máš robiť a čomu sa vyhnúť RADÍME: Chceš začať investovať a nevieš ako? Odborník vysvetľuje, čo máš robiť a čomu sa vyhnúť
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Milan Kapusta
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
dnes o 07:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
pred 3 dňami
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
včera o 07:27
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
dnes o 18:22
Tisíce rodičov dostanú extra 170 eur: Takto sa k novému zvýšenému prídavku dostanú
Tisíce rodičov dostanú extra 170 eur: Takto sa k novému zvýšenému prídavku dostanú
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
dnes o 07:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
včera o 07:27
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
dnes o 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
dnes o 08:24
Slováci si za STK poriadne priplatia. Mnohí budú musieť kontrolu absolvovať každý rok
Slováci si za STK poriadne priplatia. Mnohí budú musieť kontrolu absolvovať každý rok
pred 3 dňami
Hygienici varujú pred kúpaním na ôsmich slovenských jazerách. Voda môže ohroziť ľudské zdravie
Hygienici varujú pred kúpaním na ôsmich slovenských jazerách. Voda môže ohroziť ľudské zdravie
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
12. 8. 2025 9:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 2 dňami
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
11. 8. 2025 7:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Lifestyle news
Oscary na YouTube? Najväčšia video platforma sveta pokukuje po právach prestížnej hollywoodskej udalosti pred 3 hodinami
Roboti v ringu aj na bežeckej dráhe. Čína ukázala budúcnosť robotiky na Svetových hrách humanoidov dnes o 18:22
Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha dnes o 17:49
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik dnes o 16:04
VIDEO: Shawn Mendes prekvapil fanúšikov v Londýne. Na pódium si zavolal svojho kolegu Nialla Horana dnes o 15:21
V Petržalke vzniká nový kultúrny priestor. Má priniesť novú energiu aj živé predstavenia legendárnej Partičky dnes o 14:34
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň dnes o 13:21
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom dnes o 12:38
Gen Z slová menia jazyk, akým hovoríme. Skibidi, delulu či tradwife nájdeš po novom už aj v slovníku dnes o 11:56
Populárna hra pre deti Roblox má vytvárať prostredie pre sexuálnych predátorov. Platforma teraz čelí žalobe dnes o 10:47
Slovensko Všetko
Prázdne regály a odpojené telefóny. Na Slovensku končí obľúbená sieť domácich potrieb
dnes o 10:19
Prázdne regály a odpojené telefóny. Na Slovensku končí obľúbená sieť domácich potrieb
Firma na Slovensku prevádzkovala 27 predajní.
Na Slovensko a Maďarsko prestala prúdiť ropa z Družby. Maďarsko viní Kyjev, ukrajinský minister posiela odkaz do Budapešti
dnes o 17:00
Na Slovensko a Maďarsko prestala prúdiť ropa z Družby. Maďarsko viní Kyjev, ukrajinský minister posiela odkaz do Budapešti
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
dnes o 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Slovnaft rieši výpadok v zásobovaní. Tieto čerpacie stanice môžu mať problém s palivami
dnes o 14:20
Slovnaft rieši výpadok v zásobovaní. Tieto čerpacie stanice môžu mať problém s palivami
Tisíce rodičov dostanú extra 170 eur: Takto sa k novému zvýšenému prídavku dostanú
dnes o 18:22
Tisíce rodičov dostanú extra 170 eur: Takto sa k novému zvýšenému prídavku dostanú
AKTUÁLNE: Takto sa zvýši minimálna mzda od roku 2026. Porastie takmer o 100 eur
dnes o 12:11
AKTUÁLNE: Takto sa zvýši minimálna mzda od roku 2026. Porastie takmer o 100 eur
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Ekonomika Všetko
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
dnes o 06:26
Banky znižujú úroky na hypotékach. Podľa odborníčky je ten správny čas na kúpu nehnuteľností
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
pred 3 dňami
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Veľa kontrolných stanovíšť, zlé cesty, zimomriavky naháňajúce hrobové ticho a pár miestnych, ktorí žijú v drevených domčekoch so 60 eurovými dôchodkami. Lesy plné mín, vojenskej techniky a ukrajinských vojakov, ktorí sú pripravení čeliť Rusom.
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
14. 8. 2025 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
14. 8. 2025 6:30
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
13. 8. 2025 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
12. 8. 2025 19:00
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia