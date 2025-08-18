Ide o jednorazovú pomoc na školské potreby.
Aj v školskom roku 2025 budú rodičia detí, ktoré prvýkrát nastúpia do 1. ročníka základnej školy, dostávať zvýšený prídavok na dieťa. Cieľom je finančne im pomôcť pri nákupe školských potrieb, informoval portál Finsider.
Tento príspevok poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) už od roku 2019 a vyplatia ho automaticky – bez potreby podať žiadosť, ak poberateľ už dostáva bežný prídavok na dieťa.
Nárok na príspevok majú rodičia všetkých detí, ktoré v septembri 2025 po prvýkrát nastúpia do základnej školy. Úrady práce získavajú informácie o týchto žiakoch z informačného systému ministerstva školstva.
Ak však rodič poberá prídavok na dieťa v inom štáte EÚ, musí si o zvýšený príspevok požiadať samostatne – príslušné tlačivá sú dostupné na webe ÚPSVaR.
|Prídavky na dieťa a príspevok na školské potreby 2025
|Suma
|Prídavok na dieťa od 1. januára 2025
|60 €/mesačne
|Príplatok k prídavku na dieťa od 1. januára 2025
|30 €/mesačne
|Príspevok na školské potreby 2025
|110 € (jednorazovo v októbri)
|Príspevok pre prvákov a prídavok v roku 2025
|170 € (jednorazovo v októbri)
