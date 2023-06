Lionel Messi sa už rozhodol. Nebude hrať za Barcelonu ani klub zo Saudskej Arábie, vraj si vybral nečakané pôsobisko za oceánom.

OK

Lionel Messi sa odmietol vrátiť do svojho bývalého klubu zo Španielska.

Lionel Messi bude budúci rok hrať v americkom klube Inter Miami. V stredu o tom informovalo viacero španielskych médií na čele s denníkom Marca, podľa ktorého sa Messi rozhodoval medzi ponukami z Barcelony a zo Saudskej Arábie, no napokon vyhrali podmienky ponúkané za oceánom. Kontrakt však zatiaľ nie je podpísaný.

Messi sa na základe prianí svojej rodiny chcel vrátiť do Barcelony. Viaceré stretnutia futbalistovho otca so šéfom katalánskeho veľkoklubu však ukázali, že Barcelona argentínskeho hráča nebude vedieť zaregistrovať tak skoro, ako by si prial, pričom klub v uplynulých mesiacoch trpel hromadou finančných ťažkostí.

Na druhej strane Saudská Arábia ponúkala Messimu miliardový kontrakt, lenže hráčovi ani rodine nevyhovuje prostredie ani súťažná úroveň saudskej ligy.

Z tohto dôvodu podľa denníka Marca Messi zvolil americký klub Inter Miami. Pozdáva sa mu úroveň americkej ligy MLS, kde sa chce pripraviť na nadchádzajúci turnaj Copa América, ale aj finančné podmienky, ktoré Američania ponúkli. Navyše v Miami žije početná španielsky hovoriaca komunita, kde by Messi s rodinou vedel dobre zapadnúť.

Lionel Messi. Zdroj: Getty Images

