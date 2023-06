Víkendové búrky: podvečer čakaj búrky na západnom Slovensku, na týchto miestach dnes videli nebezpečné vzdušné tromby.

Búrok na Slovensku pribúda a dokonca vo viacerých lokalitách boli spozorované tromby, ktoré nie sú úplne bežným úkazom na našom území. Tromba je jav podobný tornádu, akurát na rozdiel od neho nie je spojená so zemou, a tak nespôsobuje škody. Portál imeteo.sk informuje o pretrvávajúcej búrkovej činnosti počas dňa.



Tromby boli počas dneška spozorované na Spiši, pri Poprade alebo Vrábľoch. Podľa informácií portálu by sa búrky počas dňa mali tvoriť najmä na východnom Slovensku a v okolí Žiliny. Podvečer by sa mali presunúť aj na západné Slovensko. Búrky by mali byť najintenzívnejšie počas večera, a to nielen u nás, ale v celej Európe.

Portál ďalej informuje, že v dôsledku daždivého počasia stúpla hladina Balatonu v susednom Maďarsku. Podľa správy Národnej vodnej varovnej služby bola dnes ráno priemerná hladina Balatonu na úrovni 121 centimetrov, čo znamená úroveň 1. povodňového stupňa. Na silné búrky sa pripravuje aj náš západný sused a na juhu Rakúska platia dnes dokonca výstrahy 2. stupňa pred intenzívnymi búrkami.

