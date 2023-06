Po novom z Bratislavy odletíš do ďalekej exotiky. Pridali tri exkluzívne linky.

Destinácie, s ktorými bude mať Bratislava priame letecké spojenie, sa rozšíria o Vietnam, Dominikánsku republiku a Kubu. Lety od jesene spustí skupina DER Touristik Eastern Europe, ktorá uzavrela exkluzívny kontrakt so španielskymi aerolinkami World2fly. V stredu o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Tóthová.



„Hodnota kontraktu pre tohtoročnú zimnú sezónu presahuje 21 miliónov eur,“ priblížila Tóthová. Cestovným kanceláriám Fischer a Kartago Tours, ktoré skupina DER Touristik Eastern Europe zastrešuje, zaručuje zmluva od konca októbra tri lety týždenne na vietnamský ostrov Phu Quoc, do dominikánskej Punta Cany a kubánskej Santa Clary. Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Letiska M. R. Štefánika Dušana Keketiho ide o mimoriadnu príležitosť aj pre letisko.



DER Touristik Eastern Europe pôsobí okrem slovenského aj na českom, poľskom, maďarskom a rumunskom trhu. To využije pri leteckých rotáciách pri všetkých troch spomínaných destináciách. „Lietadlo odštartuje vždy z Bratislavy, poletí do Prahy na dotankovanie a z pražského letiska už potom priamo do destinácie. Spiatočný let bude smerovať znova najskôr do Prahy a následne potom pokračovať do Bratislavy,“ dodal predseda predstavenstva skupiny Jiří Jelínek.

Dominikánska republika. Zdroj: Unsplash∕Kevin Wolf

