Rusko na Kryme cvičí bojové delfíny, tvrdí britská rozviedka. Majú úlohu, ktorá vraj môže byť kľúčová počas vojny

Rusko na anektovanom Krymskom polostrove zrejme cvičí delfíny, ktoré majú napádať nepriateľských vojenských potápačov, uviedla v piatok britská vojenská kontrarozviedka.



Správa britskej vojenskej kontrarozviedky ďalej uvádza, že ruské námorníctvo výrazne posilnilo zabezpečenie námornej základne v Sevastopole, domovského prístavu ruskej Čiernomorskej flotily.



„Naprieč vstupu do prístavu sú natiahnuté aspoň štyri vrstvy sietí a ruchových mikrofónov. Obranu však zrejme počas uplynulých niekoľkých týždňov posilnili zvýšeným počtom trénovaných morských cicavcov. Na obrazových materiáloch vidíme v prístave takmer dvojnásobný počet plávajúcich kotercov pre cicavce, kde sú pravdepodobne umiestnené delfíny,“ dodáva správa.

