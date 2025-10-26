Muža našli mŕtveho vo vani plnej pijavíc. Polícia skúma dôvody tragédie

Odborníci pripúšťajú, že veľké množstvo pijavíc môže človeka skutočne zabiť.
V poľskej obci Józefów sa odohral šokujúci prípad, ktorý zaskočil miestnych obyvateľov aj vyšetrovateľov. Policajti objavili telo 43-ročného muža vo vani plnej pijavíc po tom, ako sa dlhšie neozýval svojim rodičom. Tí zalarmovali políciu, ktorá po príchode na miesto mohla už len konštatovať smrť, informoval poľský denník Dziennik Wschodni.
Podľa poľských médií muž tieto živočíchy sám choval, pestoval ich v jazierku neďaleko domu a v zime ich uchovával v špeciálne upravenej vani. Práve tam napokon našli aj jeho telo. Polícia zvažuje, že mohlo ísť o samovraždu nezvyčajnou metódou, no nevylučuje ani nešťastnú náhodu. Na tele sa našli stovky drobných rán po prisatí pijavíc, pričom sa čaká na výsledky pitvy a znalecké posudky, ktoré určia presnú príčinu smrti.
Vedúci okresnej prokuratúry v Biłgoraji, Ireneusz Gmyz, uviedol, že odborníci musia potvrdiť, či smrť mohla byť spôsobená stratou krvi po útoku pijavíc. Prokuratúru zároveň zaujíma, či mal muž povolenie na ich chov a či išlo o legálne lekárske pijavice.
Miestni obyvatelia zosnulého opisujú ako tichého a pracovitého muža, ktorý sa do obce prisťahoval pred niekoľkými rokmi. Bol nezamestnaný a živil sa pravdepodobne pestovaním pijavíc, ktoré mohol používať na terapeutické účely.
Odborníci oslovení poľskými novinármi pripúšťajú, že smrť v dôsledku prisatia väčšieho množstva pijavíc je síce mimoriadne zriedkavá, no možná. Podľa špecialistu na hirudoterapiu Marka Adamusińského môže prichytenie približne stovky pijavíc viesť k vážnej anémii, zatiaľ čo dvesto pijavíc môže spôsobiť smrteľnú stratu krvi. Tieto živočíchy totiž pri prisatí vylučujú látky, ktoré rozširujú cievy a zabraňujú zrážaniu krvi, čo znamená, že krvácanie môže pokračovať ešte dlhé hodiny po ich odpadnutí.
Tragický prípad z Józefówa zatiaľ zostáva neobjasnený a prokuratúra čaká na výsledky znaleckých posudkov, ktoré by mohli odhaliť, či išlo o úmysel, alebo tragickú nehodu.
