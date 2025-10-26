Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 26. októbra 2025 o 9:07
Čas čítania 1:09

Muža našli mŕtveho vo vani plnej pijavíc. Polícia skúma dôvody tragédie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Muža našli mŕtveho vo vani plnej pijavíc. Polícia skúma dôvody tragédie
Zdroj: x.com/@brienneswife

Odborníci pripúšťajú, že veľké množstvo pijavíc môže človeka skutočne zabiť.

V poľskej obci Józefów sa odohral šokujúci prípad, ktorý zaskočil miestnych obyvateľov aj vyšetrovateľov. Policajti objavili telo 43-ročného muža vo vani plnej pijavíc po tom, ako sa dlhšie neozýval svojim rodičom. Tí zalarmovali políciu, ktorá po príchode na miesto mohla už len konštatovať smrť, informoval poľský denník Dziennik Wschodni.

Podľa poľských médií muž tieto živočíchy sám choval, pestoval ich v jazierku neďaleko domu a v zime ich uchovával v špeciálne upravenej vani. Práve tam napokon našli aj jeho telo. Polícia zvažuje, že mohlo ísť o samovraždu nezvyčajnou metódou, no nevylučuje ani nešťastnú náhodu. Na tele sa našli stovky drobných rán po prisatí pijavíc, pričom sa čaká na výsledky pitvy a znalecké posudky, ktoré určia presnú príčinu smrti.

Vedúci okresnej prokuratúry v Biłgoraji, Ireneusz Gmyz, uviedol, že odborníci musia potvrdiť, či smrť mohla byť spôsobená stratou krvi po útoku pijavíc. Prokuratúru zároveň zaujíma, či mal muž povolenie na ich chov a či išlo o legálne lekárske pijavice.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Miestni obyvatelia zosnulého opisujú ako tichého a pracovitého muža, ktorý sa do obce prisťahoval pred niekoľkými rokmi. Bol nezamestnaný a živil sa pravdepodobne pestovaním pijavíc, ktoré mohol používať na terapeutické účely.

Odborníci oslovení poľskými novinármi pripúšťajú, že smrť v dôsledku prisatia väčšieho množstva pijavíc je síce mimoriadne zriedkavá, no možná. Podľa špecialistu na hirudoterapiu Marka Adamusińského môže prichytenie približne stovky pijavíc viesť k vážnej anémii, zatiaľ čo dvesto pijavíc môže spôsobiť smrteľnú stratu krvi. Tieto živočíchy totiž pri prisatí vylučujú látky, ktoré rozširujú cievy a zabraňujú zrážaniu krvi, čo znamená, že krvácanie môže pokračovať ešte dlhé hodiny po ich odpadnutí.

Tragický prípad z Józefówa zatiaľ zostáva neobjasnený a prokuratúra čaká na výsledky znaleckých posudkov, ktoré by mohli odhaliť, či išlo o úmysel, alebo tragickú nehodu.

Prečítaj si aj tieto články:

26. októbra 2025 o 7:18 Čas čítania 0:45 V Británii odhalili rekordný počet falošných injekcií na chudnutie. Ide o najväčší zásah svojho druhu na svete V Británii odhalili rekordný počet falošných injekcií na chudnutie. Ide o najväčší zásah svojho druhu na svete
25. októbra 2025 o 17:11 Čas čítania 0:23 VIDEO: Hádka v bratislavských potravinách skončila bitkou. Zadržanému mužovi hrozí až trojročný trest VIDEO: Hádka v bratislavských potravinách skončila bitkou. Zadržanému mužovi hrozí až trojročný trest
25. októbra 2025 o 9:28 Čas čítania 0:42 Známy nápoj na podporu imunity sťahujú z predaja. Reťazec upozorňuje, že môže byť kontaminovaný Známy nápoj na podporu imunity sťahujú z predaja. Reťazec upozorňuje, že môže byť kontaminovaný
pijavice
Zdroj: x.com/@brienneswife
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
včera o 10:52
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
pred 2 dňami
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
včera o 09:28
Známy nápoj na podporu imunity sťahujú z predaja. Reťazec upozorňuje, že môže byť kontaminovaný
Známy nápoj na podporu imunity sťahujú z predaja. Reťazec upozorňuje, že môže byť kontaminovaný
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
dnes o 09:45
Víchrica dnes potrápi Slovensko: Meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré oblasti
Víchrica dnes potrápi Slovensko: Meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré oblasti
včera o 08:07
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
pred 2 dňami
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
včera o 09:28
Známy nápoj na podporu imunity sťahujú z predaja. Reťazec upozorňuje, že môže byť kontaminovaný
Známy nápoj na podporu imunity sťahujú z predaja. Reťazec upozorňuje, že môže byť kontaminovaný
včera o 10:52
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
20. 10. 2025 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
21. 10. 2025 6:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
21. 10. 2025 15:54
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
včera o 08:07
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
pred 2 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Lifestyle news
Vedci objavili novú planétu. Má potenciál vytvárať podmienky vhodné na život pred 28 minútami
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi pred hodinou
VIDEO: Je tu trailer na tretie príbehové rozšírenie Kingdom Come: Deliverance II. Kedy vyjde? včera o 16:48
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste včera o 13:26
Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku včera o 10:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca? včera o 07:27
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí pred 2 dňami
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom pred 2 dňami
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu pred 2 dňami
Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
včera o 10:52
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
Chorvátsko znovu zavádza brannú povinnosť.
VIDEO: Rusko zaútočilo na Kyjev balistickou raketou. Ukrajina hlási obete aj zranených
včera o 14:47
VIDEO: Rusko zaútočilo na Kyjev balistickou raketou. Ukrajina hlási obete aj zranených
Tragédia v Taliansku: Turista pri robení selfie spadol z Panteónu, na mieste zomrel
včera o 18:03
Tragédia v Taliansku: Turista pri robení selfie spadol z Panteónu, na mieste zomrel
Stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti náhle zrušili. Americký prezident prišiel s jednoduchým vysvetlením.
pred 3 dňami
Stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti náhle zrušili. Americký prezident prišiel s jednoduchým vysvetlením.
V Británii odhalili rekordný počet falošných injekcií na chudnutie. Ide o najväčší zásah svojho druhu na svete
dnes o 07:18
V Británii odhalili rekordný počet falošných injekcií na chudnutie. Ide o najväčší zásah svojho druhu na svete
Pri ruskom útoku zomreli dvaja novinári. Zverejnili fotografie zhoreného auta
pred 3 dňami
Pri ruskom útoku zomreli dvaja novinári. Zverejnili fotografie zhoreného auta
Slovensko Všetko
VIDEO: Hádka v bratislavských potravinách skončila bitkou. Zadržanému mužovi hrozí až trojročný trest
včera o 17:11
VIDEO: Hádka v bratislavských potravinách skončila bitkou. Zadržanému mužovi hrozí až trojročný trest
pred 2 hodinami
Pozor na nový podvod: Stačí jeden telefonát a môžeš prísť o všetky peniaze
pred hodinou
Tretina Slovákov nemá žiadne úspory. Len osem percent ľudí má nasporených viac ako 2000 eur
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
pred 3 dňami
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
Ekonomická konsolidácia znižuje čisté príjmy mladých ľudí, no odborníci upozorňujú, že aj v takom období má zmysel začať sporiť na dôchodok čo najskôr.
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
pred 4 dňami
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
21. 10. 2025 18:34
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
21. 10. 2025 6:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
21. 10. 2025 5:39
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia