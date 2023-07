Viacero Slovákov uviazlo na dovolenke na Sicílii. Zadymilo priestory terminálu, miestne letisko muselo zrušiť všetky lety.

Požiar si nevyžiadal žiadne zranenia.

Prílety a odlety na letisku v Catanii nachádzajúcom sa na talianskom ostrove Sicília museli byť v nedeľu večer pozastavené z dôvodu požiaru.

Spoločnosť SAC, ktorá prevádzkuje medzinárodné letisko Vincenza Belliniho, najskôr ráno oznámila, že lety budú v pondelok pozastavené najmenej do 8.00 h SELČ. Najnovšie informácie už hovoria o tom, že lety by mali byť pozastavené minimálne do 14.00 hod.

Prvé tiesňové volanie prijali hasiči ešte v nedeľu o 23.29 h. Požiar sa im podarilo dostať pod kontrolu a uhasiť. Priestory terminálu, ktorý cestujúci v zhone opustili, sú však stále zadymené. Udalosť si nevyžiadala zranených.

Podľa informácií tvnoviny.sk na letisku uviazlo viacero Slovákov, ktorí musia zvoliť iný spôsob dopravy.