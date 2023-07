Žraloky pri pobreží Floridy zrejme požierajú kokaín. Vedci im chcú odoberať krv, aby zistili, koľko toho zvieratá požili

Podľa vedcov by nevyspytateľné správanie pozorované pri niektorých žralokoch mohlo byť spôsobené tým, že požili balíky s kokaínom, ktoré pašeráci pri pobreží Floridy hodili cez palubu.

Znie to ako zápletka ďalšieho gýčového katastrofického filmu s námornou tematikou, ale vedci sa skutočne domnievajú, že pomätené a hladné žraloky by mohli hodovať na balíkoch s drogami vyhodenými pri pobreží Floridy.

V rámci nadchádzajúceho tematického týždňa venovaného žralokom na televíznom programe Discovery dostali zvieratá názov „kokaínové žraloky“. Program má skutočne skúmať, či oceánske predátory požívajú liečivá a drogy, ktoré hádžu pašeráci „v núdzi“ cez palubu.

Hrozba pre podmorský život

Námorní vedci, ktorí televízny program natočili, tvrdia, že jeho účel presahuje obyčajnú zábavu. „Je to chytľavý titulok, ktorý osvetlí skutočný problém, a to, že všetko, čo používame, všetko, čo vyrábame, všetko, čo dávame do našich tiel, končí v našich odpadových vodách a prírodných vodách. A tomuto sú potom vodné živočíchy vystavené,“ povedala pre Guardian Tracy Fanara, environmentálna inžinierka a vedúca výskumného tímu.

Mladý žralok mako. Zdroj: Unsplash/Elaine Brewer/voľne na použitie

„Máme štúdie s liekmi, kokaínom, metamfetamínmi, ketamínom, všetkými týmito látkami, ktorými sú ryby ovplyvnené. (...) Ak sú tieto balíky kokaínu zdrojom znečistenia, je veľmi pravdepodobné, že žraloky môžu byť touto chemikáliou ovplyvnené. Kokaín je veľmi rozpustný. Ak sa ktorýkoľvek z obalov pootvorí, štrukturálna integrita je zničená a droga je vo vode,“ dodáva vedkyňa.

Neobvyklé správanie žralokov

Fanara a britský morský biológ Tom Hird vo svojom výskume vykonávanom počas šiestich dní na mori vo Florida Keys, ekologicky citlivom ostrovnom reťazci pri južnom cípe štátu, pozorovali žralokmi vykazujúce zvláštne správanie.

Žralok kladivohlavý, druh, ktorý obvykle pláva preč od ľudí, sa priblížil priamo k potápačom a pohyboval sa nevyspytateľne. Pozorovali aj žraloka piesočného, ​​ako pláva v kruhoch.

Vykonávali tiež experimenty, pri ktorých do mora zhadzovali balíky, ktoré mali pripomínať tie s kokaínom, pričom mnohé žraloky ich hrýzli, a plnili guľôčky návnadou – koncentrovaným rybím práškom, ktorý mal simulovať účinok kokaínu.





Ilustračné foto. Zdroj: Unsplash/Colin Davis/voľne na použitie

Z Južnej Ameriky sa drogy do USA pašujú cez Floridu

Fanara uviedla, že Florida Keys si vybrali ako najlepšie miesto na výskum, pretože konvergencia oceánskych prúdov spôsobuje, že región bol doslova zaplavený plávajúcimi balíkmi kokaínu.

Florida slúži ako východiskový bod pre veľké množstvo drog, ktoré sa do USA dostávajú z Južnej Ameriky. Igelitové balíčky kokaínu sa často strácajú na mori alebo ich hádžu cez palubu priekupníci, ktorých prenasledujú orgány presadzovania práva. „Keď sme natáčali v Keys, balíky kokaínu sa vyplavili na breh dvakrát za týždeň, takže je to naozaj veľký problém,“ uviedla Fanara.

Koľko kokaínu žraloky požili, nebolo na základe predbežných experimentov možné určiť. V nadchádzajúcich mesiacoch však Fanara plánuje spolupracovať s ďalšími floridskými námornými vedcami, aby odobrali vzorky krvi niektorým žralokom a vyhodnotili skutočnú hladinu kokaínu.