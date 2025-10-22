Okrem vetra hrozia aj búrky.
Do Európy mieri tlaková níž JOSHUA, ktorá sa počas noci výrazne prehĺbi a prinesie mimoriadne silný vietor až o sile orkánu. Vietor zasiahne nielen pobrežné oblasti, ale postupne aj vnútrozemie, vrátane Slovenska, informuje iMeteo.
Podľa meteorológov sa najhoršia situácia očakáva v západnej Európe, najmä vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku a Holandsku, kde nárazy vetra môžu presiahnuť 100 km/h a spôsobiť materiálne škody.
Na Slovensku začne vietor silnieť už počas zajtrajšieho dňa, pričom vo štvrtok večer a v noci na piatok sa očakávajú najprudšie poryvy. V nižších polohách môže vietor dosahovať silu víchrice, na horách až orkánové rýchlosti. Okrem vetra hrozia aj búrky a náhle zmeny počasia pri prechode studeného frontu.