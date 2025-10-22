Kategórie
TASR
dnes 22. októbra 2025 o 7:57
Čas čítania 0:43

EÚ zvažuje nový zákaz. Má obavy z rakoviny v dezinfekčných prostriedkoch

EÚ zvažuje nový zákaz. Má obavy z rakoviny v dezinfekčných prostriedkoch
Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic

Európska chemická agentúra upozorňuje na riziká.

Európska únia (EÚ) zvažuje zaradenie etanolu v biocídnych výrobkoch, akými sú napríklad dezinfekčné prostriedky na ruky, na zoznam nebezpečných látok pre obavy zo zvýšeného rizika tvorby rakoviny. Informáciu v utorok priniesol denník Financial Times (FT), píše agentúra Reuters.

Interné odporúčanie od jednej z pracovných skupín Európskej chemickej agentúry (ECHA) z 10. októbra označilo etanol ako toxickú látku, ktorá zvyšuje riziko rakoviny a ťažkostí počas tehotenstva. Podľa skupiny by mal byť preto v čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch nahradený, napísalo FT.

Definitívne rozhodnutie zatiaľ nepadlo

Výbor ECHA pre biocídne výrobky by mal zasadnúť a prerokovať správu skupiny medzi 25. a 27. novembrom. Európska chemická agentúra pre Reuters uviedla, že v súčasnosti dôsledky etanolu v biocídnych výrobkoch skúma a pokiaľ odborná komisia dospeje k záveru, že etanol môže prispievať k tvorbe rakoviny alebo poškodzovať ľudské reprodukčné zdravie, odporučí jeho nahradenie v niektorých výrobkoch.

Agentúra dodala, že dôsledky etanolu stále len skúma a neboli dosiaľ prijaté žiadne závery. Konečné rozhodnutie prijme Európska komisia na základe vedeckých odporúčaní. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však klasifikuje etanol i izopropylalkohol ako bezpečné látky na hygienu rúk.

21. októbra 2025 o 6:21 Čas čítania 0:54 Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
20. októbra 2025 o 11:23 Čas čítania 1:57 Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
21. októbra 2025 o 19:46 Čas čítania 0:18 Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
EÚ
Zdroj: TASR/AP/Pascal Bastien
