Žena umrela na následky zranenia v nemocnici.
Na farme v obci Nowogród vo východnom Poľsku sa stala obrovská tragédia. Miestny farmár počas vykonávania poľnohospodárskych prác nechtiac zabil svoju tehotnú 26-ročnú manželku, informuje TVN24.
Tragédia sa stala počas práce s vysokozdvižným vozíkom. Mužova partnerka zraneniam podľahla krátko potom, ako ju previezli do nemocnice. Žena bola v šiestom mesiaci tehotenstva. Zachrániť sa, žiaľ, nepodarilo ani dieťa.
Incident sa stal 18. októbra. Vyšetrovatelia začali v prípade vyšetrovanie vo veci usmrtenia z nedbanlivosti.
