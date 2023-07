Animátorka na Rodose Viki: Na ostrove ostávajú tisícky Slovákov, prvá noc bola hektická

Grécky premiér pripísal lesné požiare klimatickej zmene. Z ostrova už evakuovali okolo 20 000 ľudí.

Grécko je podľa slov premiéra Kyriakosa Mitsotakisa už ôsmy deň „vo vojne“ s lesnými požiarmi. Ničivé požiare, za ktoré viní zmenu klímy, si už vyžiadali evakuáciu tisícok ľudí vrátane turistov a podľa premiéra budú pokračovať ešte „ďalšie tri náročné dni“.

Množstvo Slovákov dovolenkuje aj na 4. najväčšom ostrove krajiny Rodose, kde požiar už stihol poškodiť asi 10 % miestnych hotelov. Z najviac zasiahnutých oblastí na ostrove už evakuovali dovedna 19 000 osôb. Práve na ostrove Rodos pracuje slovenská animátorka CK SATUR Lucia Viktória Ševelová, ktorá spomína, že prvá noc požiaru a evakuácie bola mimoriadne hektická.

Zdroj: Archív respondentky

„Prvú noc od evakuácie sme sa snažili spojiť s našimi hosťami, potrebovali sme zistiť, kde sa nachádzajú, či sú s rodinou spolu alebo rozdelení. Do pol tretej rána sme dávali dokopy zoznam a komunikovali na Slovensko s našimi kolegami, ktorí bolo tiež celú noc v pohotovosti. Následne na druhý deň sme všetky tieto miesta obiehali a poskytovali najnovšie informácie a odvážali našich hostí postupne na letisko,“ spomína animátorka.

Lucia Viktória Ševelová sa dnes nachádza na severovýchode ostrova v meste Kolymbia, vzdialenom asi 35 minút od hlavného mesta a letiska. „Požiar sa od nás momentálne nachádza 20 – 30 kilometrov a vietor fúka smerom dole na juh. Nie je zatiaľ dôvod na paniku, i keď je oheň stále aktívny.“

Cestovke sa už v pondelok podarilo evakuovať všetkých klientov do pokojných častí ostrova a tri lietadlá s dovedna 305 cestujúcimi si to z Rodosu namierili priamo do Bratislavy, odkiaľ na náklady cestovky mnohí pokračovali do Košíc. Na severe ostrova však stále ostáva niekoľko tisíc Slovákov, pričom mnohí prišli na vlastnú päsť.

Zdroj: Archív respondentky

Animátorka spomína, že obyvatelia severu ostrova sa museli na nápor evakuovaných rekreantov pripraviť doslova okamžite. Podľa nej sa však k výzve postavili zodpovedne a ústretovo. Niektorí dokonca rodičom s malými deťmi či tehotným ženám poskytujú vlastné príbytky.

„Hotely poskytujú voľné izby alebo spoločné priestory hotela, rovnako aj stravu. Niekoľko tisíc ľudí kempuje aj v rôznych športových halách, kde lokálne supermarkety zabezpečujú potraviny a hygienické potreby a reštaurácie dokonca aj teplú stravu,“ sumarizuje Ševelová.

Na internete sa objavujú aj nespokojné, až nevraživé reakcie rekreantov v Grécku, ktorí sa sťažujú na postup a podmienky evakuácie. Podľa Ševelovej je však väčšina ľudí chápavá a postupuje podľa pravidiel. „Iní nadávajú na všetko, aj keď nevidia tu druhú stranu, že čo všetko pre ich bezpečie a pohodlie robia kompetentnejší a že sme na telefóne 24/7 a snažíme sa byť k dispozícii,“ tvrdí.

Komunikáciu mimoriadne komplikuje aj fakt, že požiar poškodil miestnu elektráreň a veľká časť Rodosu nemala istý čas vôbec telefónny signál ani internet. „Padala sieť. Nebolo jednoduché spojiť sa s niekým cez mobilný telefón, na to bolo veľa sťažností, ale to bohužiaľ nikto z nás nevie vyriešiť,“ poznamenáva Ševelová.

Zdroj: Archív respondentky

Na gréckom území horelo v pondelok celkovo 82 lesných požiarov. Až 64 z nich vypuklo v nedeľu, ktorá bola v Grécku doteraz najteplejším dňom tohto leta. Lesné požiare trápia aj ostrov Korfu, z ktorého úrady evakuovali takmer 2 500 ľudí vrátane niekoľkých Slovákov. Evakuáciu zažívajú aj obyvatelia a návštevníci druhého najväčšia gréckeho ostrova Evia, ktorých presúvajú do mesta Karystos.

Slovenské veľvyslanectvo v Aténach v pondelok upozornilo slovenských občanov v evakuovaných oblastiach, aby sa riadili pokynmi miestnych úradov, bezpečnostných a záchranných zložiek. Občanom v ohrozených oblastiach odporúčajú kontaktovať Cestovné kancelárie a ich delegátov s cieľom informovať sa o možnostiach prípadného bezpečného návratu domov.