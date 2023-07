Druhé najväčšie jazero Južnej Ameriky vysychá. Ekonomické dosahy vyháňajú miestnych z brehov jazera Titicaca

Brehy najvyššie položeného splavného jazera Titicaca lemujú opustené člny na miestach, kde pred niekoľkými mesiacmi ešte bola voda. Hladina jazera, cez ktoré prechádza hranica medzi Bolíviou a Peru, klesla na kritickú úroveň v dôsledku pretrvávajúceho sucha. „Za tri mesiace hladina klesla o 30 centimetrov a vzhľadom na silnejšie slnko v tomto ročnom období očakávame, že bude naďalej klesať,“ povedal hydrológ Carlos Carrasco.



Peruánska Národná služba námornej hydrografie vyhlásila pre jazero stav výstrahy, keď jeho hladina klesla dva centimetre pod úroveň varovania pred suchom. Sucho by mohlo nezvratne ovplyvniť tunajšiu flóru a faunu. „Dostávame sa do kritického bodu a čakáme ešte značný úbytok vody,“ povedal Juan José Ocola, prezident spoločného úradu jazera Titicaca.

Bolívijská hydrologická jednotka varovala, že hladina vody môže do decembra klesnúť až o 64 centimetrov, čo by prekonalo doterajší negatívny rekord 33 centimetrov z roku 1998. Sucho je výsledkom kombinácie negatívnych faktorov zosilnených klimatickou zmenou.

Rozľahlé jazero je dôležitým zdrojom obživy pre miestne vidiecke komunity. Ekonomické ťažkosti nútia migrovať najmä mladých ľudí do iných oblastí krajiny. Rybárom klesajú úlovky a tí, ktorí sa živia prepravou ľudí po jazere, menia trasy, pretože ich rafty a člny sa už nedostanú do obvyklých prístavov.

