Počet rokov by mal zostať bez zmeny.
Európska komisia (EK) uznala argumenty členských štátov EÚ, aby sa pri autách starších ako desať rokov technická kontrola konala raz za dva roky a nie každý rok. Povedala to vo štvrtok v Bruseli štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková po zasadnutí Rady EÚ pre dopravu a energetiku, informuje spravodajca TASR.
Žiláková pripomenula, že ministri preberali viaceré legislatívne návrhy z dielne Európskej komisie (EK), za najdôležitejší považuje návrh zmeny nariadenia o technickej kontrole osobných vozidiel. Ide podľa nej o dobrú správu aj pre Slovensko, pretože eurokomisia najprv predložila návrh, aby sa technická kontrola tohto typu vozidiel vykonávala každý rok.
„To nie úplne vyhovovalo Slovenskej republike a ďalším členským štátom, lebo by to znamenalo stratu času a zasiahlo by to peňaženky slovenských občanov. Slovenská republika prostredníctvom ministerstva dopravy proti tomuto návrhu bojovala a uspela. Bolo tam samozrejme viacero členských štátov, ktoré neboli s týmto návrhom spokojné,“ opísala situáciu.
Finálny verdikt zatiaľ nepadol
V praxi to znamená, že na pracovnom stole je kompromisný návrh, aby technické kontroly boli raz za dva roky, tak ako to bolo doposiaľ. Konečné znenie revidovaného nariadenia o technickej kontrole sa zrodí na trialógoch, čiže rokovaniach medzi Radou EÚ, eurokomisiou a Európskym parlamentom.
Žiláková ocenila, že vznikol návrh na digitálnu cezhraničnú spoluprácu v tejto oblasti, čo urýchli výmenu informácií medzi členskými krajinami. Upozornila, že Slovensko, ale ani iné krajiny, takýto digitálny systém ešte nemajú, preto víta návrh nariadenia, ktorý to požaduje vytvoriť.
Spresnila, že ohľadom technických kontrol bolo na Rade EÚ schválené napríklad to, že občan jednej členskej krajiny, ktorý študuje alebo žije v inom členskom štáte EÚ, si technickú kontrolu vozidla môže vykonávať v zahraničí. Takýto typ kontroly platí po dobu šiestich mesiacov.
Tretia časť novely nariadenia o motorových vozidlách sa týkala podľa jej slov opatrení, ktoré zabraňujú neoprávneným zásahom do vozidiel, čo Slováci poznajú pod výrazom „stáčanie kilometrov“ na vozidlách. Takýmto praktikám má byť prostredníctvom pozmeneného nariadenia EÚ zabránené.