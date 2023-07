Toto je najlacnejšia dovolenková destinácia roku 2023. Kopček zmrzliny tu stojí 80 centov, ceny sú nižšie ako na Slovensku

Ceny v tejto destinácii sú nižšie ako na slovenských kúpaliskách.

Za lacnou dovolenkou tento rok treba vycestovať na Tureckú riviéru, zistili Briti. V tureckom meste Marmaris sú občerstvenie či nákupy lacnejšie ako v obľúbenom Taliansku či Chorvátsku. Trojchodová večera pre tri osoby vyjde turistov do 60 eur a kopček zmrzliny iba 80 centov, píše portál The Sun.

V prehľade najlacnejších dovolenkových destinácií na druhej priečke skončil región Algarve v Portugalsku. Tento región je známy krásnymi pieskovými plážami a nádhernou čistou vodou. Fľašu piva či pohár vína si v tomto portugalskom regióne môžu v priemere vychutnať za menej ako dve eurá.

Na treťom mieste v zozname skončilo obľúbené Slnečné pobrežie v Bulharsku. Večera pre troch vyjde najlacnejšie práve v Bulharsku. Turisti za ňu zaplatia okolo 55 eur.

Zaletíš si tam priamo z Viedne

Ak by ťa dovolenka na Tureckej riviére zaujala, môžeš sa tam vybrať vďaka priamemu leteckému spojeniu z Bratislavy, odkiaľ lieta Ryanair do mesta Dalaman. Do portugalského regiónu Algarve, konkrétne do mesta Faro, sa vieš rovnako dostať vďaka priamemu letu z Viedne, pričom do bulharského mesta Burgas lieta Ryanair priamo z Bratislavy.