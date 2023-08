Počasie v Európe môže čoskoro úplne skolabovať. Vedci varujú pred hroziacim zánikom dôležitého prúdenia

Najnovšia štúdia pôsobí desivo. Náznaky oslabovania prúdenia v Atlanitckom oceáne sú však nepriehľadnuteľné.

Hoci aj toto leto v Európe čelíme ničivým dôsledkom klimatickej zmeny, ešte stále sa aspoň približne vieme spoľahnúť na dlhodobé klimatické trendy. Podľa najhoršieho scenára v novej štúdií klimatológov pod vedením profesora Petra Ditlevsena, sa to však môže radikálne zmeniť už o dva roky.

Podľa klimatológov môže totiž už v roku 2025 skolabovať systém oceánskeho prúdenia AMOC, vrátane Golfského prúdu, ktorý zabezpečuje mierny charakter európskeho počasia. Najoptimistickejší scenár kolapsu nám dáva čas do roku 2095. Konzervatívny odhad kolapsu je rok 2050.

S prognózou tak skorého kolapsu sa podľa The Guardian nestotožňuje celá vedecká komunita, Najnovšia správa je v rozpore aj so závermi Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC), podľa ktorej je pravdepodobnosť kolapsu Golfského prúdu v tomto storočí „iba“ 20 %. Pravdou však ostáva, že Golfský prúd je dnes najslabší za ostatných 1 600 rokov. Mimoriadne alarmujúce varovné signály jeho slabnutia sa objavili v roku 2021.

Ak skončí AMOC, nastane amok

Golfský prúd je súčasťou systému oceánskych prúdov AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation). Ten si môžeme predstaviť ako vlnitý dopravníkový pás medzi kontinentami, ktorý vplýva na teplotné rozdiely naprieč planétou. AMOC prenáša oceánsku vodu k severnému pólu, kde sa ochladí, klesá a poháňa prúdy v Atlantickom oceáne.

Zdroj: Wikimedia Commons

Ide však o krehký mechanizmus závislý na trvácnych teplotných rozdieloch medzi regiónmi. Teplota morí sa bohužiaľ v dôsledku topenia ľadovcov spôsobom klimatickou zmenou výrazne mení.

Kolaps súčasných vzorcov oceánskeho prúdenia by mal po 12 000 rokoch relatívnej stability katastrofálne následky na celý svet. V globálnom merítku by narušil zrážkové vzorce, od ktorých sú závislé miliardy ľudí v Indii, Južnej Amerike a západnej Afrike. Tempo topenia antarktických ľadovcov by sa ešte zrýchlilo a severná Amerika by sa musela vysporiadať s rastúcimi hladinami oceánov.

Grónsky ľadovec sa topí alarmujúcim tempom Zdroj: Wikimedia commons/Christine Zenino

Prečo môže „zhasnúť“ Golfský prúd?

Golfský prúd je pomerne úzky pás teplej vody, ktorý neprekračuje šírku 200 kilometrov a cez Atlantický oceán postupuje rýchlosťou 6 km/h. Vyteká z oblasti Mexického zálivu, Floridského prielivu a popri Karibiku preváža cez Atlantický oceán obrovské množstvo vody smerom k západnej a severnej Európe.

Najväčším rizikom pre smerovanie Golfského prúdu k Európe predstavuje prenikanie neštandardne veľkého objemu studenej sladkej vody z ľadovcov, predovšetkým toho Grónskeho. Táto menej hustá voda sa pohybuje na povrchu a tú morskú riedi. „Ak golfský prúd narazí na takýto studený ‚bazén‘, začne meandrovať a cez juh ho obtečie, alebo dokonca podtečie,“ povedal pre Refresher klimatológ SHMÚ Jozef Pecho. Problém narastá priamo úmerne s veľkosťou studeného „bazéna“.

Dnes presne nevieme, aké je kritické množstvo roztopenej vody z Grónskeho ľadovca. Je však isté, že s pokračujúcim globálnym otepľovaním sa bude topiť čoraz viac. Grónsky ľadovec istotne „obsahuje v tuhom skupenstve viac ako dostatok vody, ktorá by po roztopení golfský prúd úplne zastavila,“ varuje Pecho.

Už dnes je jasné, že Golfský prúd je pod vplyvom topiacich sa ľadovcov pomalší ako v minulom storočí. Ak Golfský prúd spomalí natoľko, že už nebude schopný transportovať veľké množstvo tepla až k Európe, celý región sa môže veľmi výrazne ochladiť.

Nebolo by to prvýkrát. Golfský prúd, rovnako ako celý AMOC bol podľa Jozefa Pecha v histórii sveta už viackrát destabilizovaný, zatlačený alebo úplne zastavený pritekajúcou studenou vodou z topiacich sa ľadovcov. Lokálne sa vtedy teplota znížila až o 10 °C.

Golfský prúd však naposledy skolaboval na konci ostatnej doby ľadovej asi pred 20 000 rokmi. Vtedy sa v dôsledku rýchleho otepľovania kompletne roztopil Laurentínsky ľadovcový štít, ktorý pokrýval veľkú časť územia dnešnej Kanady a USA.

Klimatológ SHMÚ tvrdí, že „do severozápadného Atlantiku sa vtedy v priebehu niekoľkých týždňov dostali milióny kubických kilometrov studenej a sladkej vody a golfský prúd bol destabilizovaný na niekoľko stoviek rokov.“ Rovnako dlho by na návrat do normálu čakalo ľudstvo aj teraz.

Na Slovensku by teploty neklesli extrémne. Nastal by však chaos v počasí

Na servis Golfského prúdu sa spolieha predovšetkým severná Európa, kam putuje prebytočné teplo z tropických oblastí. Práve vďaka nemu má Nórsko, Francúzsko, Británia či Dánsko v ročnom priemere až o 10 °C teplejšie podnebie ako oblasti ležiace v rovnakých zemepisných šírkach v Kanade, USA či Rusku.

Zdroj: archív Jozefa Pecha/Martina Juríčková

Keď prúd skolabuje, priemerná teplota v Európe by mohla v niektorých oblastiach klesnúť o 8 °C. Na Slovensku odhadujú modely pokles priemernej teploty o 3 až 4 °C. Teoreticky by tak u nás prišlo k zamaskovaniu efektov zmeny klímy, keďže práve v jej dôsledku sa má na Slovensku o rovnakú teplotu otepliť.

Zdanie nádeje však klame. Počasie v našom regióne by sa po utlmení oceánskeho prúdenia stalo omnoho ťažšie na predpovedanie. Kolaps AMOC by totiž narušil systém vyrovnávania teplotných rozdielov medzi trópmi a pólmi.

„Tropické oblasti by sa začali ešte viac ohrievať a pri ochladzovaní iných častí by sa prehlbovali teplotné rozdiely. Atmosferická cirkulácia by sa stala dynamickejšia. Najmä na severnej pologuli by to isto viedlo ešte k chaotickejšiemu počasiu,“ vysvetľuje Pecho.

Po kolapse golfského prúdu môžu na Slovensku zavládnuť mimoriadne tuhé zimy a veľmi veterné a premenlivé jari a letá. „Je otázne, či by sme vôbec vedeli udržať systém poľnohospodárstva. Situáciu nemožno porovnávať, no z minulosti poznáme príklady prudkého ochladenia, napríklad v dôsledku sopečnej erupcie.“

Sopka Mont Samalas, ktorej výbuch spôsobil globálny pokles teploty v 13. storočí. Zdroj: European Geosciences Union/ Raul-David Serban

Keď v roku 1257 vybuchla indonézska sopka Mont Samalas, globálne poklesli teploty až o 5 °C „Jar bola vtedy v Európe mimoriadne krutá a napríklad v Londýne zahynula hladom až tretina obyvateľov. V prípade úplného kolapsu Golfského prúdu by mohla byť situácia aj desaťkrát horšia. Tí čo tvrdia, že: ‚veď nech skolabuje Golfský prúd, aspoň bude chladnejšie‘, vôbec netušia o čom hovoria,“ vystríha Pecho.

Predbežná opatrnosť nemôže byť na škodu

Aj po vydaní alarmujúcej štúdie pod vedením Petra Ditlevsena nám ostáva dvojaká nádej. Keďže štúdia počíta s tým, že ľudia budú naďalej znečisťovať v rovnakom tempe, mohol by nás zachrániť radikálny pokles uhlíkových emisií.

Druhou nádejou je to, že sa vedci jednoducho mýlia v metodike. Založili ju totž na skúmaní teploty povrchovej oceánskej vody od roku 1870, ktorú doterajšie štúdie nevnímali ako najkľúčovejší prvok. Riziko kolapsu oceánskeho prúdenia je však, aj napriek možno nesprávnemu odhadu, priveľkým rizikom.

Profesor Stefan Rahmstorf z Potsdamskej univerzity v Nemecku to vyjadril veľmi presne. „Hoci stále vládne veľká neistota o tom, kedy nastane bod zlomu, najnovšia štúdia pridáva dôkaz, že je oveľa bližšie, ako sme si mysleli.(...) Ak viaceré výskumy povedú k rovnakým záverom, musíme to začať brať veľmi vážne, najmä ak hovoríme o riziku, ktoré chceme naozaj vylúčiť s istotou 99,9 %."