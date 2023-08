Žralok modrý útočil vo vodách európskych krajín.

Útoky od tohto druhu sú síce zriedkavé, no nie vylúčené. Žralok modrý útočil pri Portugalsku aj Španielsku.

Rybára previezli do nemocnice po tom, čo ho 160 metrov od pobrežia napadol a uhryzol žralok modrý. Na loď sa žralok pravdepodobne dostal v rybárskej sieti, píše o tom The Independent.

Po tom, ako bolo zaznamenané volanie SOS, bol k lodi vyslaný záchranný vrtuľník námornej zdravotnej služby. 35-ročného rybára z Indonézie v nemocnici ošetrili, momentálne je jeho stav stabilizovaný a zo zranení sa zotavuje.

Žraloky modré nie sú známe tým, že by útočili na ľudí. V tomto prípade to mohlo byť preto, že sa cítil ohrozený. K prípadu sa vyjadrili aj na webovej stránke britského námorného rybolovu: „Útoky žralokov modrých na ľudí sú veľmi zriedkavé, no predsa boli zaznamenané. Celkovo sú na celom svete potvrdené štyri prípady smrteľných útokov žraloka modrého na človeka a 25 potvrdených útokov bez smrteľných následkov.“

Žraloka spozorovali aj v blízkosti španielskych pláží. Muž mal stáť v plytkej vode pri pobreží neďaleko Valencie. Po odbornej analýze prišli lekári na to, že mu uhryznutie spôsobil žralok modrý.