Ministerstvo už čoskoro plánuje predstaviť novú diaľničnú známku. Poteší jednu skupinu motoristov

Motoristi na Slovensku by už o niekoľko mesiacov mali mať možnosť zakúpiť si nový typ diaľničnej známky. Novinka poteší najmä motoristov, ktorí spoplatnené cestné úseky využívajú len výnimočne. Pôjde o tzv. jednodňovú diaľničnú známku, ktorú by postupne mali zavádzať všetky krajiny EÚ, informuje portál Topspeed.

Nový typ diaľničnej známky by na našom území mohli začať využívať vodiči už na jar 2024. „Na zavedenie jednodňovej diaľničnej známky je v prvom rade potrebné transponovať príslušnú európsku smernicu do slovenskej legislatívy. Čas máme na to do 25. marca 2024. Momentálne pracujeme na príprave legislatívneho návrhu na už spomenutú transpozíciu smernice,“ priblížil rezort dopravy pre Topspeed.

Presnú cenu nateraz neuviedli

Diaľničná známka má byť dostupná nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných vodičov. Koľko si za ňu motoristi na našich cestách zaplatia, však nateraz nie je známe. Podľa platnej európskej legislatívy by však nemala prekročiť cenu deväť percent z ceny ročnej diaľničnej známky.

Jednodňová diaľničná známka by tak vodičov na Slovensku nemala vyjsť na viac ako 5,40 eura.