Do parlamentu nastúpi na začiatku najbližšej schôdze 9. septembra.
Novým poslancom sa po úmrtí poslankyne Národnej rady SR Anny Záborskej má stať právnik Igor Dušenka. Informoval o tom Michal Šipoš, šéf poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, do ktorého Záborská patrila. Dušenka by sa mal ujať poslaneckého mandátu v úvode najbližšej schôdze parlamentu, ktorá sa začne 9. septembra.
Dušenka kandidoval v parlamentných voľbách v roku 2023 zo 4. miesta kandidátky koalície OĽANO (dnes hnutie Slovensko), Kresťanská únia, Za ľudí.
Anna Záborská zomrela v stredu (20. augusta) vo veku 77 rokov. Po odchode z materského KDH spoluzakladala stranu Kresťanská únia (KÚ), ktorej šéfovala do roku 2024. Okrem NR SR pôsobila v rokoch 2004 až 2019 ako poslankyňa Európskeho parlamentu.