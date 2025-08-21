Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 21. augusta 2025 o 14:17
Čas čítania 0:33

Polícia chytila podozrivého z prípadu Lelkešovcov. Muž mal opakovane vykrádať domy

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Polícia chytila podozrivého z prípadu Lelkešovcov. Muž mal opakovane vykrádať domy
Zdroj: TV Markíza

Vyšetrovatelia ho spájajú aj s ďalšími krádežami šperkov a luxusných hodiniek v Bratislave.

V pondelok (18. augusta) skoro ráno zasahovali policajti v autoumyvárke v Lučenci, kde zadržali 40-ročného Jána. Polícia prehľadala aj jeho byt. Má ísť o muža podozrivého z vlámania do domu Lelkešovcov. Na akcii sa podieľali bratislavskí policajti. Muž bude vyšetrovaný na slobode a súd mu nariadil nosiť elektronický monitorovací náramok, informujú o tom noviny.sk.

Domy vykrádal opakovane

Vyšetrovanie ukázalo, že obvinený má mať na svedomí viacero prípadov. Už v novembri 2024 sa údajne vlámal do rodinného domu v bratislavskej mestskej časti Lamač. Poškodil plastové dvere na terase a odniesol si šperky zo zlata, briliantové náušnice, náhrdelníky a luxusné hodinky. Škoda polícia vyčíslila na približne 132-tisíc eur.

Ani to ho nezastavilo – v júli 2025 mal rovnakým spôsobom vniknúť do ďalšieho domu v prvom bratislavskom okrese. Odtiaľ si odniesol náhrdelníky, prstene a dámske náušnice v hodnote viac než 32-tisíc eur.

21. augusta 2025 o 11:45 Čas čítania 0:24 V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií
21. augusta 2025 o 10:59 Čas čítania 0:39 Mešká ti vlak alebo nejde celou trasou? Zisti, aké máš nároky Mešká ti vlak alebo nejde celou trasou? Zisti, aké máš nároky
21. augusta 2025 o 7:27 Čas čítania 0:29 Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky
Nové hybridné policajné automobily v Trnave.
Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Polícia SR Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TV Markiza, TASR/ Pavol Zachar
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 12:30
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
pred hodinou
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 15:34
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
pred 3 dňami
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
včera o 12:29
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 15:34
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
dnes o 06:42
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
včera o 11:44
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
dnes o 09:24
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
pred 3 dňami
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
pred 2 dňami
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
pred 3 dňami
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Lifestyle news
Ženu prekvapil nezmyselný poplatok v reštaurácii. Naúčtovali jej 12 eur za to, že použila držiak na kabelku pred hodinou
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia pred 2 hodinami
Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu pred 3 hodinami
Wplace je nový internetový hit: Na pixelovú mapu môže kresliť ktokoľvek, Slováci na ňu pridali Separa aj vulgarizmy pred 3 hodinami
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj Nela Pocisková ako negatívna postava dnes o 11:51
Influencerov počas obedu zrazilo auto, ktoré preletelo cez okno reštaurácie. Celý incident natočili na video dnes o 11:03
Netflix ukázal prvé zábery z nakrúcania novej Emily in Paris. Piata séria vyjde už onedlho dnes o 10:14
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie dnes o 09:30
Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami dnes o 08:22
Čína vyvíja robota, ktorý bude schopný donosiť a porodiť dieťa. Môže to zmeniť budúcnosť pôrodu včera o 19:18
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky. Vyhlásenia o vysokom množstve DNA sú mylné a zavádzajúce
pred 32 minútami
AKTUÁLNE: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky. Vyhlásenia o vysokom množstve DNA sú mylné a zavádzajúce
Vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami.
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
pred hodinou
Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
dnes o 06:42
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií
dnes o 11:45
V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií
Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky
dnes o 07:27
Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
dnes o 06:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
12. 8. 2025 10:36
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
pred 2 hodinami
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
Podľa prieskumov by len 14 % Slovákov bolo ochotných brániť svoju krajinu proti Rusku. Zvyšok sa asi spolieha na to, že „Rus raz odíde“. Okupanti z roku 1968 sa však u nás zdržali poriadne dlho.
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
dnes o 06:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
pred 2 dňami
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
15. 8. 2025 13:15
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia