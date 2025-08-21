Vyšetrovatelia ho spájajú aj s ďalšími krádežami šperkov a luxusných hodiniek v Bratislave.
V pondelok (18. augusta) skoro ráno zasahovali policajti v autoumyvárke v Lučenci, kde zadržali 40-ročného Jána. Polícia prehľadala aj jeho byt. Má ísť o muža podozrivého z vlámania do domu Lelkešovcov. Na akcii sa podieľali bratislavskí policajti. Muž bude vyšetrovaný na slobode a súd mu nariadil nosiť elektronický monitorovací náramok, informujú o tom noviny.sk.
Domy vykrádal opakovane
Vyšetrovanie ukázalo, že obvinený má mať na svedomí viacero prípadov. Už v novembri 2024 sa údajne vlámal do rodinného domu v bratislavskej mestskej časti Lamač. Poškodil plastové dvere na terase a odniesol si šperky zo zlata, briliantové náušnice, náhrdelníky a luxusné hodinky. Škoda polícia vyčíslila na približne 132-tisíc eur.
Ani to ho nezastavilo – v júli 2025 mal rovnakým spôsobom vniknúť do ďalšieho domu v prvom bratislavskom okrese. Odtiaľ si odniesol náhrdelníky, prstene a dámske náušnice v hodnote viac než 32-tisíc eur.