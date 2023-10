Eduard Heger vyzýva ľudí, aby jeho stranu podporili finančným darom. Mnohých jeho status pobúril

Do statusu pridal Eduard Heger aj číslo účtu, na ktorý môžu ľudia príspevok posielať.

Predseda strany Demokrati Eduard Heger dnes na svojom profile na sociálnej sieti Facebook zverejnil emotívny príspevok. Vyzýva v ňom ľudí, že pokiaľ majú záujem, nech sa stanú súčasťou strany Demokrati, alebo ju finančne podporia. Ľudí status pobúril a v komentároch neskrývajú sklamanie.

V úvode vyjadruje predseda strany vďačnosť za pozitívne reakcie a správy od verných podporovateľov. Heger spomína aj sklamanie z volieb, no vidí to aj ako príležitosť rásť a zo strany Demokrati vybudovať „silnú stredopravú prozápadnú stranu s kvalitným tímom, silnou regionálnou základňou a príťažlivým programom.“

Status však naberá grády a v ďalšom odseku pozýva ľudí, aby vstúpili do jeho strany. „Preto, ak to cítite podobne, prosím napíšte nám na [email protected], že chcete vstúpiť do strany Demokrati. Každého jedného z Vás budeme vzápätí kontaktovať. Spoločne vybudujeme silnú a odborne zdatnú členskú základňu po celom Slovensku,“ píše Heger. Vstupom do strany to však nekončí.

„Ako viete, náš volebný výsledok veľmi tesne pod 3% znamená, že nedostaneme žiadnu finančnú pomoc od štátu na činnosť strany. Obraciame sa preto na Vás s tým, aby ste nám pomohli aj v tejto oblasti. Tí z Vás, ktorí nám môžete prispieť akoukoľvek sumou do 999 eur, prosím pošlite nám takýto finančný dar na účet strany vedený v Tatra banka a.s.

IBAN: SK05 1100 0000 0029 4305 1515. Do správy pre príjemcu, prosíme, uveďte ‚dar‘“ pokračuje Heger v statuse.

Dodáva, že ak vie niekto prispieť sumou vyššou ako 1000 eur, či službou alebo materiálnym darom, má mu napísať priamo do správy, alebo na email [email protected].

Zdroj: Facebook/Eduard Heger

Ľudia v komentároch sa búria

Status predsedu strany mnohých ľudí pobúril. Svedčia o tom komentáre pod príspevkom, v ktorých sa ľudia sťažujú aj na to, že sami peniaze nemajú. Medzi „hejtermi“ sa však našlo aj zopár takých, ktorí sa rozhodli strane Demokrati pomôcť a finančný príspevok odoslali.

„Ľudia nemajú peniaze a majú vás podporovať? REPUBLIKA takisto fungovala bez akýchkoľvek štátnych príspevkov a dá sa to,“ napísala pod status Lea Lauková, asistentka Milana Uhríka, ktorý stojí na čele strany Republika.