Ďalšie parkovacie zmeny v Košiciach: od novembra si vodiči za parkovanie v centre poriadne priplatia

Zmeny sa týkajú predovšetkým spoplatnených lokalít a cien parkovného.

V Košiciach budú od stredy (1. 11.) platiť nové pravidlá v parkovaní, prinesú napríklad zmeny v cenách parkovného či rozčlenení spoplatnených lokalít. V súvislosti s technickým a so systémovým zabezpečením zmien bude parkovanie do 8. novembra bezplatné. Neplatí to však v prípade parkovacích miest, ktoré sú v nočných hodinách vyhradené len pre rezidentov a držiteľov príslušných parkovacích kariet.



„VZN mesta Košice č. 241 (účinné od 1. 11. 2023) zatiaľ rieši reguláciu parkovania na rovnakom území ako doterajšie VZN č. 157. Nové VZN však bolo zo systémového hľadiska vrátane aktualizovanej štruktúry parkovacích kariet pripravené tak, aby bol ďalší rozvoj parkovacieho systému – aj do ďalších lokalít mesta – čo najjednoduchší,“ uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík.

Zmeny v rozčlenení spoplatnených lokalít

Pôvodná Centrálna mestská zóna (CMZ) bude po novom označená ako lokalita A, pričom sa zmenší o Fejovu ulicu a o časť územia medzi Štefánikovou a Svätoplukovou ulicou. Tieto ulice sa stanú súčasťou rezidentských lokalít, čo podľa magistrátu umožní lepšie parkovanie doterajších nerezidentov.



Zároveň dôjde k zväčšeniu rezidentských lokalít (RL) tak, že doterajšie RL budú s miernymi úpravami spojené do väčších celkov. Mesto pripomína, že pôvodné rezidentské karty platia v doterajšom územnom rozsahu. Nové rezidentské karty už budú platiť len v rámci príslušnej RL, teda už nie aj na susedských.



Čo sa týka centra mesta, nezľavnené základné parkovné v tarifnom pásme A1 bude vo výške troch eur za hodinu, v A2 to budú dve eurá za hodinu a v tarifnom pásme N, čo predstavuje parkovisko Pri jazdiarni, to bude 0,60 eura za hodinu.

Zvýhodnené parkovanie

„V prípade platby cez aplikáciu je cena nižšia o 10 percent,“ pripomína mesto s tým, že ďalšie zľavy budú mať držitelia bonusových kariet. „Bonusová karta umožní na bežných platených parkoviskách obyvateľom s trvalým pobytom v Košiciach zníženie základnej sadzby parkovacieho lístka o 25 percent,“ dodal magistrát s tým, že zľavy neplatia pri platbe formou SMS.



Obyvatelia môžu využiť aj rezidentskú kartu, ktorá bude po novom vydávaná výlučne osobám s trvalým pobytom v byte, ktorý sa nachádza v príslušnej lokalite. Ostatní budú pri dlhodobom parkovaní spadať do kategórie „abonent“, kde je vyššia cenová regulácia. Motoristi si môžu zakúpiť aj takzvanú pásmovú abonentnú kartu.



Podľa mesta parkovacia karta umožňuje dlhodobé parkovanie v príslušnej lokalite alebo v príslušnom tarifnom pásme v rámci celej regulovanej zóny bez nutnosti každodenného zakupovania parkovacích lístkov. Negarantuje však, že na danej ulici bude možné v každom okamihu zaparkovať. „Regulácia vo forme ceny spojená s kontrolou by však mala viesť k tomu, aby parkovanie bolo možné bez zásadných problémov,“ uviedol Tokarčík.



Parkovacie karty sa dajú zakúpiť prostredníctvom informačného systému ParkDots alebo osobne na kontaktnom mieste na magistráte. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke parking.kosice.sk.