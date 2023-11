Už o pár dní nás čaká vesmírny ohňostroj. Meteorický roj uvidíš za týchto podmienok

Prvý novembrový víkend prinesie pôsobivý astronomický úkaz.

Na Slovensku budeme môcť v nedeľu 5. novembra pozorovať meteorický roj južné Tauridy. Ten je vhodný na pozeranie vďaka svojim výrazným bolidom, čo sú meteory, ktoré po sebe zanechávajú dlhú svetelnú stopu, informuje portál iMeteo.

Podľa portálu nie je meteorov v južných Tauridách veľa, no v prípade priaznivého počasia stojí za to sledovať oblohu. Meteorický roj oblohou prechádza veľmi pomaly. Do atmosféry vniká rýchlosťou zhruba 27 km/h a je veľmi jasný, pretože obsahuje oveľa väčšie častice ako iné roje.

Budeme ho môcť pozorovať v noci z 5. na 6. novembra. V prípade jasného počasia môže spôsobiť menšie problémy s viditeľnosťou Mesiac, ktorý bude v poslednej štvrti. Portál však informuje, že jasné bolidy osvietia noc ako ohňostroj.