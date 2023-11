ZIMA 2023: Posledná predpoveď na zimu mnohých ľudí sklame

Počasie bude cez zimu nadpriemerne teplé.

Meteorologické spoločnosti vydali poslednú predpoveď na tohtoročnú zimu. Meteorologická zima sa začne v decembri a končí sa vo februári. Počas tohto obdobia odborníci očakávajú nadpriemerne vysoké teploty, informuje portál iMeteo.

Väčšina Európy cez zimu pocíti vyššie teploty, ako je priemer. Sneženie meteorológovia očakávajú najmä vo vyšších polohách, občas nasneží aj nižšie, no nebude to pravidlom. V nižších polohách treba skôr počítať so zrážkami.

V Európe budú dominovať najmä zrážky

Okrem Škandinávie a alpských oblastí, kde cez zimu očakávajú časté sneženie, treba v Európe počítať s nadpriemernými zrážkami. Tie však budú vo väčšine Európy padať vo forme dažďa. Snežiť bude túto zimu menej, ako je dlhodobý priemer.