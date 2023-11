Posielaš pred Vianocami listy a balíky? Pošta oznámila, do akého dátumu ich musíš poslať, aby ich stihla doručiť

Slovenská pošta balíky a listy odporúča poslať včas.

Slovenská pošta upozorňuje, že pred Vianocami je zvýšený záujem o jej služby, preto musia zákazníci svoje balíky a listy poslať do určitého termínu. V opačnom prípade ich nestihnú doručiť do sviatkov. Na Facebooku na to upozorňuje ministerstvo dopravy.

„Na to, aby váš list alebo balík doručila Slovenská pošta, a. s., do Vianoc tam, kam treba, máte ešte 3 týždne. Posledný termín na odoslanie listových zásielok 2. triedy je 18. december, balíky a listy 1. triedy treba poslať do 19. decembra,“ píšu v statuse.

Pri zásielkach zo zahraničia odporúča pošta vzhľadom na povinnosť colnej kontroly doručenie na Slovensko minimálne sedem až osem pracovných dní pred Štedrým dňom. Pokiaľ ide o listové zásielky, vhodné je ich doručiť minimálne päť až šesť pracovných dní pred Štedrým dňom.