Škodu trápia problémy, musí šetriť. Plánuje zaviesť nevyhnutné opatrenia

Automobilka má problém.

Český závod Škoda plánuje šetriť najmä tým, že bude prijímať menej nových zamestnancov. Tento rok si kmeňoví zamestnanci musia počkať na vianočné odmeny do januára. Firma však uisťuje, že napriek šetreniu prepúšťať nebude, píše český portál Echo24.cz.

„Prepúšťať nebudeme a personál budeme optimalizovať razantnejším spôsobom a dohodnutými sociálnymi prostriedkami, napríklad pribrzdením náborov, úpravou zmlúv na určitý čas, prideľovaním agentúrneho personálu, podporou pri odchode do dôchodku so zodpovedajúcim odstupným plus prirodzenou fluktuáciou,“ povedal vedúci odborov.

Škoda eviduje finančné problémy od roku 2020. Negatívny vplyv pociťujú aj pre jej konkurencieschopnosť a trápia ju aj problémy s núteným prechodom na elektromobilitu a zložitá globálna situácia.