Pred Vianocami pre Slovákov pridajú extra spoje. Pozri si prehľad posíl na železniciach

České dráhy (ČD) pred Vianocami posilnia vlakové spoje z Prahy do viacerých častí republiky. Úpravy sa dotknú aj niektorých spojov na Slovensko. Potvrdil to hovorca ČD Petr Šťáhlavský.

„České dráhy v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) posilňujú pred Vianocami aj vlaky medzi ČR a Slovenskom. Napríklad v noci z 23. na 24. decembra ide vo vlaku Slovakia z Prahy do Košíc jeden lôžkový vozeň navyše,“ uviedol Šťáhlavský. Plánované posilnenie je aj na trati Praha – Ostrava – Žilina či Praha – Vsetín – Púchov. „Pri týchto vlakoch môže dôjsť tiež k posilneniu ad hoc rezervnými vozňami na operatívne posilnenie najvyťaženejších vlakov,“ dodal hovorca.

Vlak z Prahy do Košíc neposilnia

Vlak Pendolino, ktorý je v piatok a v sobotu z Prahy do Košíc takmer vypredaný, posilniť nemôžu. „Ide o ucelenú elektrickú jednotku, ku ktorej už nie je možné pridávať ďalšie vozne,“ vysvetlil. Cestujúcim v tomto smere odporučil využiť vlaky EuroCity do Púchova alebo do Žiliny (Valašský expres a Ostravan) a na Slovensku prestúpiť na vnútroštátne spoje.

ČD plánujú pridávať vozne k vlakom smerujúcim do rôznych častí republiky. Okrem východných expresov a vlakov na južnú Moravu aj k spojom na juh Česka do Českých Budějovíc či na západ republiky do Chebu.

„Ak ľudia môžu, napríklad seniori a podobne, odporúčame využiť spoje mimo špičky, prípadne skôr než v piatok a v sobotu, keď očakávame najväčší záujem o cestovanie,“ upozornil Šťáhlavský a ľuďom, ktorí sa chystajú cestovať diaľkovými spojmi, tiež odporučil kúpiť si miestenku.

Cestujúci bez rezervácií si obsadenie vlaku môžu overiť aj krátko pred odjazdom vlaku v internetovom obchode Českých dráh alebo v aplikácii Můj vlak, kde je pri väčšine diaľkových vlakov k dispozícii schéma celého vlaku a zobrazení rezervovaných miest a miest bez rezervácie.