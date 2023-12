Mimoriadne uzavrú dôležitý tunel na D1. NDS upozorňuje na niekoľkohodinovú mimoriadnu uzáveru

Tunel uzavrú vo štvrtok 21. decembra po polnoci.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na niekoľkohodinovú mimoriadnu uzáveru tunela Bôrik na diaľnici D1 pod Tatrami. Tá bude podľa informácií z marketingového a komunikačného oddelenia vo štvrtok 21. decembra po polnoci.

Od polnoci do 4. hodiny bude obmedzenie v ľavej tunelovej rúre v smere do Bratislavy a od 00.30 h do 4. hodiny bude uzavretá aj pravá rúra v smere do Prešova. „Obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit,“ uvádza NDS.