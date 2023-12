Slováci budú na Štedrý deň bez elektriny: kalamita odstrihla tisíce domácnosti, zverejnili detaily

Napriek snahe energetikov zostanú niektoré domácnosti cez Vianoce bez elektriny.

Na Štedrý deň sa množstvo domácností zobudilo síce do bieleho rána, no bez elektriny. Môže sa to neutíchajúce sneženie, ktoré Slovensko potrápilo začiatkom víkendu. Podľa energetikov však niektoré domácnosti bez elektriny zostanú dlhšie, informuje o tom portál iMeteo.

Výdatné snehové zrážky spôsobili nie len početné problémy v doprave, ale aj v energetike, pričom značne postihnutý bol západ Slovenska. Problémy sa objavili aj vo vyššie položených častiach Bratislavy, kde pod ťarchou snehu spadlo niekoľko stromov a poškodili aj elektrické vedenia.

„Vo večerných hodinách došlo neďaleko Vinosadov k poruche na vysokom elektrickom vedení, ktoré zoskratovalo. Bez dodávok elektrickej energie sa ocitli mestá ako Modra, Pezinok či okolité obce. Rozsiahle problémy však pretrvávajú aj v celej oblasti Malých Karpát,“ píše iMeteo. Uvádza tiež, že situácia sa začala zhoršovať najmä večer a v noci, keď bol napadaný sneh na konároch ešte ťažší a postupne ho vystriedal dážď.

Domácnosti bez elektriny

Energetická kalamita na strednom Slovensku sa v uplynulých hodinách pre výdatné sneženie zhoršila. Najhoršia situácia je naďalej v okresoch Banská Bystrica a Brezno, poruchy sa však počas noci vyskytli aj v ďalších regiónoch. Uviedol to hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.

„Mimo prevádzky máme 415 trafostaníc, riešime 44 porúch na úrovni vysokého napätia a približne 40 porúch na úrovni nízkeho napätia,“ priblížil Gejdoš. V okresoch Banská Bystrica a Brezno je bez prúdu približne 10-tisíc odberných miest, poruchy však v uplynulých hodinách pribudli aj na hornom Považí, Orave, Turci a v Žiarskej kotline.

Energetickú kalamitu na strednom Slovensku výrazne zhoršilo výdatné sneženie počas sobotňajšieho večera a noci. „Poruchy sa budú musieť ešte dohľadávať, vznikajú na odľahlejších miestach v lesoch a v horách a ich odstraňovanie je o to náročnejšie,“ skonštatoval Gejdoš s tým, že ďalšie problémy zrejme spôsobí avizované oteplenie. V rozmočenom teréne bude prístup techniky náročnejší, odstraňovanie porúch môže preto podľa elektrikárov trvať aj niekoľko dní.



Pracovníci SSD tak budú v teréne aj počas vianočných sviatkov. Prioritu majú poruchy na vysokom napätí, ak je to možné, elektrikári vykonávajú manipulácie a prepínajú vedenia. „Ak je porucha na vedení, ktoré sa nedá zokruhovať, odberatelia musia čakať, kým sa porucha neodstráni, a takýchto miest máme momentálne veľmi veľa. Pracovníci sú už úplne vyčerpaní, vystriedať ich nemá kto, povolali sme všetkých, ktorých sme mohli,“ dodal Gejdoš s tým, že obyvateľov žiadajú o trpezlivosť a pochopenie.

Po výdatnom snežení sú bez elektriny napríklad aj Donovaly, Nitrianske Rudno, Staré Hory, Brezno, Ostrý Grúň, Kľak, Kremnica, Nová Baňa či Breznička.