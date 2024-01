Na Slovensko prichádza obrovský módny e-shop. Konkurovať bude Zalandu či About You

Väčšinový podiel vlastní čínska skupina Alibaba.

Na Slovensko prichádza nový e-shop s módou. Turecká spoločnosť Trendyol Group Erdem Inan bude konkurovať tým najväčším e-shopom u nás, informuje portál Daily Sabah.

„Najbližšie to má k Zalandu alebo About You. Trendyol sa rozhodol expandovať vertikálnym trhoviskom, ktoré sa zaoberá módou,“ povedal pre portál E15 šéf spoločnosti Base Linker Radek Klouda. Trendyol je teda online obchod, cez ktorý predávajú svoje produkty externí obchodníci.

Generálny riaditeľ spoločnosti Trendyol Group Erdem Inan oznámil, že v prvom štvrťroku 2024 začne pôsobiť v Rumunsku, Grécku, Maďarsku a v Českej republike. Následne sa spoločnosť chystá prísť aj na Slovensko. „Po dosiahnutí určitej zrelosti našich aktivít v prioritných krajinách, vstúpime na poľský, slovenský a bulharský trh,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti. Zároveň dodal, že cieľom spoločnosti je osloviť dva milióny aktívnych zákazníkov a presiahnuť štyri milióny objednávok do konca roka 2024.

Zakladateľkou spoločnosti je turecká podnikateľka Demet Mutluová. Avšak až 86-percentný podiel v spoločnosti má čínska skupina Alibaba. Za podiel vo firme zaplatia 1,4 miliardy dolárov, informoval portál E15.