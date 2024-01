Tejto skupine chce Sociálna poisťovňa predĺžiť uplatnenie odvodovej úľavy. Zamestnávatelia si žiadosť môžu podať do konca júna

Odpustené odvody by mohol mať väčší okruh potravinárov, a to do 30. júna.

Obdobie uplatňovania si tzv. odvodovej úľavy pre potravinárov sa môže predĺžiť do 30. júna 2024. Okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, ktorí si môžu túto daňovú úľavu uplatniť, sa tiež môže rozšíriť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR požiadalo v návrhu o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore by sa mohol rozšíriť o oblasti vinohradníctva, zeleninárstva, ovocinárstva či o chov hospodárskych zvierat s rastlinnou výrobou. Na rozšírený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore by sa daňová úľava mala uplatňovať od 1. februára. Zamestnávatelia v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle mali od 1. augusta minulého roka do 31. januára 2024 odpustené odvody najviac v sume 700 eur za každého zamestnanca. Po schválení novely by sa však predĺžil tento termín do 31. januára. Išlo by o sumu najviac 750 eur mesačne za každého zamestnanca, čiže vo výške minimálnej mzdy platnej v roku 2024. „Približne 60 % celkových nákladov v sektore ovocinárstva je vynakladaných práve na mzdy pre zamestnancov. V zeleninárstve predstavujú náklady na mzdy približne 20 % a vo vinohradníctve je to okolo 30 %," uviedol rezort práce v dôvodovej správe. Vláda chce zvýšiť konkurencieschopnosť a sebestačnosť Podporením uvedených sektorov sa má zvýšiť ich konkurencieschopnosť a miera sebestačnosti, ktorá napríklad v rámci produkcie ovocia mierneho pásma klesla na Slovensku v roku 2022 na úroveň 30,5 %. Má sa tiež udržať akvakultúra, produkcia ovocia, zeleniny, viniča, ktoré sú už v súčasnosti podľa rezortu práce na nízkej úrovni. Problematika odpustenia odvodov po schválení novely zákona podliehala v auguste minulého roka ešte schvaľovaciemu procesu Európskej komisie. V septembri minulého roka následne EK schválila schému štátnej pomoci vo výške 70 miliónov eur. Od rozhodnutia EK závisel postup, akým Sociálna poisťovňa bola povinná implementovať legislatívnu úpravu. Zdroj: Sociálna poisťovňa