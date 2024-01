Ministerka Dolinková reaguje na kritiku voči kontroverznej fotografii: Bola som presvedčená, že všetko je v súlade s predpismi

Dolinková sa ohradila prostredníctvom svojho účtu na Facebooku.

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko) sa v diskusnej relácii Na telo vyjadrila na adresu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Skritizovala ju v súvislosti s kontroverznou fotografiou s predčasne narodeným dieťaťom, na ktorej bola oblečená vo svojich šatách a nemala na sebe žiadne ochranné zdravotnícke pomôcky. Dolinková sa proti tomu ohradila na Facebooku.

„Chcela by som zdôrazniť, že by som si nikdy nedovolila porušiť predpisy žiadneho pracoviska, a to v akomkoľvek zdravotníckom zariadení. Bola som presvedčená, že všetko je v súlade s predpismi. Okrem toho, že som ministerka, som tiež žena a matka, ktorá by nikdy nedovolila, aby zdravie akéhokoľvek dieťatka bolo ohrozené,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti. Doplnila, že považuje za zavádzajúce a politicky motivované, keď sa táto situácia využíva ako nástroj politického boja.

Na incident ako prvá upozornila primárka oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach Vanda Chovanová, ktorá ministerku skritizovala pod príspevkom na Facebooku. Podľa nej je však na vine hlavne personál prešovskej nemocnice.