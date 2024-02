AKTUÁLNE: Vo väzení zomrel ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj zomrel vo väzení. Informuje o tom AFP, ktorá odkazuje na ruské médiá.

„Odsúdenému A. A. Navaľnému prišlo 16. februára 2024 v nápravnej kolónii číslo 3 po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie,“ cituje z vyjadrenia ruskej väzenskej služby televízia Sky News.

„Zdravotníci ústavu prišli okamžite na miesto a boli privolaní aj záchranári. Vykonané boli všetky potrebné resuscitačné opatrenia, avšak bez pozitívnych výsledkov. Záchranári skonštatovali smrť odsúdeného. Príčiny smrti sa zisťujú,“ uviedla väzenská služba.

Ruská štátna agentúra TASS napísala, že o úmrtí Navaľného už informovali aj prezidenta Vladimira Putina. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova vykonáva väzenská služba všetky potrebné previerky týkajúce sa úmrtia Navaľného. Peskov uviedol, že nepozná podrobnosti o prípade.

Šéf Navaľného tímu Leonid Volkov oznámil, že zatiaľ nemá žiadne oficiálne informácie o úmrtí. Podľa neho však vyhlásenie väzenskej služby možno interpretovať ako priznanie, že Navaľného úmyselne zabili.

Do zariadenia, kde väznili Navaľného, zároveň vycestoval jeho právnik. „Hneď ako čokoľvek zistíme, budeme o tom informovať,“ povedala členka Navaľného tímu Kira Jarmyšová.

