Zmeny v dopravnom značení sa odkladajú. Ministerstvo navrhuje oficiálny dátum úpravy

Zmeny vo význame dopravných značiek chcú odložiť.

Zmeny vo význame niektorých dopravných značiek by mohli začať platiť až od apríla 2029. Pôvodne mali vstúpiť do praxe od apríla tohto roka. Predĺženie prechodného obdobia navrhuje Ministerstvo vnútra SR v novele vyhlášky o dopravnom značení, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Rezort argumentuje potrebou vytvoriť väčší časový priestor na zosúladenie umiestnených značiek s novými pravidlami. Úpravy sa mali týkať najmä platnosti značiek o najvyššej dovolenej rýchlosti a zákaze predchádzania, ako aj o význame pozdĺžnej súvislej čiary.

„Vzhľadom na to, že zatiaľ nedošlo k prehodnoteniu a prípadnej úprave dopravných značiek, na mnohých miestach by došlo od 1. apríla 2024 k nejasnostiam vo význame a k nesprávnej aplikácii platnosti niektorých dopravných značiek. Ak do 31. marca 2029 nedôjde k prehodnoteniu a prípadnej úprave týchto značiek, od 1. apríla 2029 sa budú riadiť novou platnosťou a významom,“ vysvetlil rezort.

Z dôvodu absencie kompletných technických predpisov chce takisto ministerstvo do konca marca 2029 predĺžiť prechodné obdobie, v rámci ktorého možno umiestňovať priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami, a to vrátane ich obnovy v prípade napríklad porúch či nehôd.

Pôvodné predpisy budú platiť až do roku 2029

Najvyššia dovolená rýchlosť alebo zákaz predchádzania, vyplývajúce zo značky umiestnenej pri okraji cesty, by tak mali až do roku 2029 platiť najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou, alebo po začiatok obce. Podobne je zachovaná platnosť aj iných značiek špecifikovaných vo vyhláške.