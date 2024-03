Pellegrini vystúpil na oslavách MDŽ strany Smer-SD. Do kampane si to oficiálne nezarátal

Pellegriniho kritizuje aj Transparency International Slovensko.

Prezidentský kandidát a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini virtuálne vystúpil na akciách Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktoré organizuje Smer-SD, upozornil na to Denník N.

„Takto na diaľku vám chcem zaželať všetko najlepšie k vášmu krásnemu sviatku,“ prihovoril sa diváčkam cez kameru. Bývalého člena Smeru Pellegriniho v prezidentskej kampani podporuje aj premiér a líder strany Smer-SD Robert Fico. Ako uvádzajú Aktuality, vstupovanie na smeráckych MDŽ kritizuje Transparency International Slovensko (TIS).

„Správanie Petra Pellegriniho ide proti princípom transparentnosti, ktoré jeho bývalá domovská strana Smer pri reforme volebných pravidiel v roku 2014 presadila, a narúša férovosť politickej súťaže v prezidentských voľbách,“ povedal analytik TIS Ľuboš Kostelanský pre portál.

Aktuality ďalej upozornili na to, že Pellegrini si toto vystúpenie nezarátal do svojej kampane. Podľa analytika sa dostal na hranu zákona, no pravdepodobne ho neporušil preto, že Smer spojil oslavy MDŽ s kampaňou do eurovolieb. Pellegrini teda napriek tomu, že prezidentskú kampaň smú viesť iba samotní kandidáti a nie tretie strany, zrejme neurobil nič nezákonné.