MAPA: Vysoké víkendové teploty zmiernia občasné prehánky. V týchto častiach Slovenska bude pršať

Na strede a východe Slovenska sa môžu objaviť občasné prehánky.

Teploty budú počas víkendu stále rásť. Na územie Slovenska začne po severnom okraji tlakovej výše prúdiť teplý vzduch. Ten zapríčiní vysoké teploty v rozmedzí 17 °C až 25 °C. V niektorých častiach Slovenska sa môžu objaviť ojedinelé zrážky, informuje iMeteo.sk.

Na západe Slovenska sa budú teploty pohybovať od 22 °C do 25 °C. Stred Slovenska potrápia zriedkavé zrážky, no teploty sa budú pohybovať v rozmedzí 17 °C až 23 °C. Východ Slovenska bude dnes najchladnejší. Na niektorých miestach bude prevládať veľká oblačnosť, ktorú budú sprevádzať občasné prehánky a zrážky. Aj napriek týmto okolnostiam sa budú teploty pohybovať od 17 °C do 21 °C.

Slováci môžu očakávať aj slabý vietor. Ten bude prúdiť zo západu a severozápadu v nárazoch do 30 km/h. V niektorých častiach Slovenska sa môže objaviť aj hmla.