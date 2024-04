O niekoľko hodín Slovensko zasiahne mráz. SHMÚ vydalo výstrahy pre väčšinu okresov

Výstrah začnú platiť v stredu 17. apríla od 23.00 h.

Počas noci a vo štvrtok 18. apríla ráno sa môže na Slovensku vyskytnúť prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pre väčšinu okresov.



Začiatok platnosti výstrahy je v stredu o 23.00 h. Platiť by mala do štvrtka do 7.00 h. Prízemný mráz podľa SHMÚ predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. „Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia,“ dodal SHMÚ na svojom webe.



Výstraha by mala platiť v celom Žilinskom a Trenčianskom kraji s výnimkou okresu Partizánske. Tiež vo väčšine okresov Prešovského a Banskobystrického kraja i v okresoch Malacky, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Senica a Skalica.

Zdroj: SHMÚ