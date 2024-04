Slováci môžu do Európskeho parlamentu voliť aj mimo trvalého bydliska. Požiadať musia o hlasovací preukaz

Hlasovacie preukazy na voľbu mimo bydliska budú obce vydávať od stredy.

V júnových voľbách do Európskeho parlamentu môžeš hlasovať aj mimo trvalého bydliska. Voliť kdekoľvek na Slovensku sa dá s hlasovacím preukazom, o ktorý treba vopred požiadať obec. Hlasovacie preukazy začnú obce vydávať od stredy 24. apríla. Emailom alebo listom môžeš požiadať o preukaz do 20. mája, osobne do 7. júna.

Volič požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec mu ho vydá bezodkladne, najskôr od stredy. Požiadať môžeš osobne v úradných hodinách obce najneskôr deň pred voľbami. Osobne môže o preukaz požiadať aj splnomocnenec, ktorému dá volič svoje údaje.

Listom alebo emailom môžeš požiadať do 20. mája. Obec by mala zverejniť na svojom webe alebo na úradnej tabuli obce e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí. V žiadosti treba uviesť meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Obec zašle preukaz najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Spolu s hlasovacím preukazom musí volič vo volebnej miestnosti predložiť aj občiansky preukaz alebo pobytový preukaz občana Európskej únie. Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho však mať so sebou.