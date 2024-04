Taraba chce proti medveďom bojovať vyrúbaním stromov. Vraj by sa tak nemali kde schovať, tvrdí

Novelu zákona plánuje šéf rezortu Tomáš Taraba presadiť v skrátenom konaní. Ekológovia to kritizujú.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) chce povoliť výrub stromov, aby sa v nich medvede nemohli schovať a krajina tak bola priehľadnejšia. Návrh zákona predložil v stredu 24. apríla na rokovaní vlády v Dolnej Krupej, informuje SME.

Zákon by tak umožnil odstrániť strom, ktorý má obvod do 80 centimetrov, bez akéhokoľvek povolenia. Zákon už teraz umožňuje odstránenie stromu, no len s obvodom do 40 centimetrov.

„Návrhom zákona sa sleduje zabezpečenie sprehľadnenia krajiny, čo možno považovať za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných kolízií človeka s medveďom hnedým,“ uvádzajú v dôvodovej správe k návrhu.

Zmeniť sa môže pätina územia Slovenska

Zákon sa nebude vzťahovať na stromy v lesoch na lesných pozemkoch, ale na dreviny pri cestách, vo vinohradoch či pri vodných tokoch. Zákon by takisto platil aj na krovité porasty s plochou do sto štvorcových metrov, pokiaľ sa nenachádzajú v zastavanom území miest a obcí. Tarabova novela môže zmeniť približne pätinu územia Slovenska.

Novelu zákona plánuje šéf rezortu presadiť v skrátenom konaní. To sa využíva len vo vážnych situáciách, ako napríklad pri ohrození základných ľudských práv a slobôd alebo hospodárskych škodách.

Podľa ekológa Erika Baláža je zákon výhodný pre poľnohospodárov, no môže negatívne zasiahnuť do hniezdísk vtákov. „Návrh má svoje racio v sebe. Poľnohospodári majú problémy so zarastaním pozemkov a je pre nich administratívnou prekážkou, ak si majú výrub vybavovať v správnom konaní,“ hovorí Baláž.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixnio/USFWS/Hupp Lisa

.