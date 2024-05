Blaha poskytol rozhovor ruskej televízii. Konšpiroval o Hitlerových narodeninách, lídrov NATO a EÚ označil za vojnových štváčov

Poslanec Ľuboš Blaha dokonca tvrí, že konflikt našich spojencov s Ruskom môže vyeskalovať do tretej svetovej vojny.

Poslanec za Smer-SSD Ľuboš Blahaposkytol rozhovor ruskej štátnej televízii (RT). Kritizoval v ňom spojencov Severoatlantickej aliancie NATO, EÚ a ich lídrov označil za vojnových štváčov. Okrem iného v ňom konšpiroval o Hitlerových narodeninách. Na video na Facebooku upozornil líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

„Vojna na Ukrajine je tu kvôli expanzii NATO a amerických spojencov smerom k ruským hraniciam. Snemovňa reprezentantov projala tento zákon v ten istý deň, 20. apríla, keď sa narodil Adolf Hitler. Je to veľmi, veľmi vtipná náhoda. Z histórie si pamätáme, že Adolf Hitler a jeho rusofóbia bola taká silná, že zaútočil na Sovietsky zväz. Takže, naozaj si nemyslím, že toto je náhoda,“ tvrdil v ruskej televízii podpredseda slovenskej vládnucej strany.

Podľa Šimečku je jeho konanie v rozpore so zahraničnou politikou SR

Podľa Michala Šimečku Blaha poskytnutím 10-minútového rozhovoru ruskej televízii konal v rozpore so zahraničnou politikou a národnými záujmami Slovenska a mal by sa za to ospravedlniť.

„Tento fakt, ale najmä obsah rozhovoru je absolútne škandalózny. Blaha obviňuje z rozpútania vojny na Ukrajine NATO, ktorého sme členmi. Vyčleňuje nás z Európskej únie a NATO a ich lídrov označuje za vojnových štváčov a niekoho kto neznáša mierumilovných Slovákov. Navyše, ľudí čo na to poukazujú, označuje za Judášov a agentov. K tomu navyše popiera historickú skúsenosť celej strednej a východnej Európy s Ruskom. A pre zastavanie vojny podľa neho stačí, samozrejme, jediné, aby Ukrajina začala debatovať,“ uviedol Šimečka.

„Slovensko je tiež rozdelené. Sú tu aj vojenskí rusofóbi, ktorí sú proti nám, ale stále, máme väčšinu a väčšina ľudí na Slovensku chce mať pokoj. Preto odmietame poslať zbrane na Ukrajinu,“ odôvodnil Blaha postoje slovenskej vlády proti vojenskej pomoci Ukrajine.

Vraj môže dôjsť až k tretej svetovej vojne

Blaha pre RTVS uviedol, že konflikt našich spojencov s Ruskom môže vyeskalovať do tretej svetovej vojny. „Neurážam našich spojencov, ale myslím si, že robia obrovské chyby, pokiaľ ďalej eskalujú konflikt s Ruskou federáciou. Ak sa to vymkne z rúk, môže to viesť až k tretej svetovej vojne. V slovenskom národnom záujme je mier, rokovať o mieri a zastaviť boje, ktoré stoja život státisíce ľudí na Ukrajine,“ vyhlásil Blaha.

„Pokiaľ niekto chce podporovať ďalšie krviprelievanie, a zjavne PS a jej pobočky KDH a SaS takéto niečo majú v úmysle, tak to jednoducho odmietame a budeme to hovoriť veľmi jasne, veľmi nahlas a aj pre zahraničné médiá,“ dodal.