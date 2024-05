Dobré správy pre slovenských dovolenkárov: z bratislavského letiska môžeš čoskoro letieť do ďalšej exotickej destinácie

V zime odletíš z bratislavského letiska do niekoľkých exotických destinácií.

Z bratislavského letiska budú môcť dovolenkári letieť do obľúbeného mexického letoviska – Cancúnu. Ďalšia karibská destinácia sa pridá ku Kube a k Dominikánskej republike. Cestovná kancelária začne do Mexika lietať v spolupráci so španielskou aerolinkou World2Fly, informuje portál Pelipecky.

„Pre vysoký dopyt po exotických dovolenkách sme sa rozhodli zvýšiť počet destinácií aj dostupných kapacít. Zásadnou zmenou budú lety z Bratislavy bez medzipristátia v Prahe. Navyše, našim klientom chceme poskytnúť čo najvyššiu úroveň cestovania, preto budeme využívať lietadlo s biznis konfiguráciou,“ povedal riaditeľ spoločnosti DER Touristik SK Marcel Siekel.

Počas novej zimnej sezóny budú môcť okrem Cancúnu slovenskí turisti letieť do Holguínu na Kube, na ostrov Phu Quoc vo Vietname a do destinácie Punta Cana v Dominikánskej republike. Tešiť sa môžu aj na pravidelné lety do Spojených arabských emirátov.





Cestovná kancelária Čedok v spolupráci s talianskou leteckou spoločnosťou Neos ponúka v najbližšej zimnej sezóne aj lety na thajský ostrov Phuket a ostrov Maurícius. Odlety na Maurícius sú v zimnom letovom poriadku naplánované na stredy a na Phuket vo štvrtok.