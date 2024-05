Obce dostávali dotácie na športoviská, ktoré dokončili po termíne. Asfaltovali v mraze s tichým súhlasom štátu

Mestá a obce na celom Slovensku sa v roku 2023 zapojili do výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré rozdeľovalo deväť miliónov eur.

Na projekty v exteriéri mohli dostať minimálne 100- a maximálne 450-tisíc eur. Úradníci však výzvu vyhodnocovali dlho, a tak sa obce a mestá dostali do zložitej situácie.

Žiadosti o dotácie podávali v júni 2023 a projekty mali dokončiť do 31. decembra. Zistili sme, že niektoré obce stavali športoviská v mrazoch a na poslednú chvíľu, inde sa dotácie radšej vzdali, no našli sme aj obec, kde projekt robili až po termíne. Ministerstvo pritom vedelo, že projekty v zimných mesiacoch nestíhajú dokončiť, a tak projekty kontrolovalo až v apríli.

Obec Zámutov (okres Vranov nad Topľou) požiadala o dotáciu koncom júna 2023. V polovici septembra sa z ministerstva dozvedeli, že ich multifunkčnú zónu oddychu odporučili na schválenie. Zmluvu o dotácii podpísali koncom októbra, teda dva mesiace predtým, ako malo byť športovisko podľa podmienok výzvy hotové. Keď sme sa naň boli pozrieť v polovici marca 2024, postavené bolo len sčasti. Chýbali viaceré prvky, fitnes stroje boli zabalené vedľa kopy hliny, ktorá mala byť podľa zmluvy dávno vyvezená.

Obec totiž firme Playsystem, ktorá ihrisko inštalovala, zaplatila už začiatkom novembra, a to za všetky práce, teda aj za tie, ktoré ešte v tom čase neboli urobené. Aj keď počas našej návštevy pršalo, na stavbe zamestnanci montovali gumenú dlažbu. Povedali nám, že to musí byť hotové do mesiaca, keďže potom sa má stavba kontrolovať. Presne tak totiž úradníci ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) nastavili výzvu. Projekty mali byť hotové do konca roka 2023. Skontrolovať ich mali až v apríli 2024.

Asfaltovali v najväčších mrazoch

Vo Veľkej Lomnici dostali vlani od MIRRI na vybudovanie bikeparku takmer 400-tisíc eur. Výzvu úradníci nastavili tak, že obec mala na výstavbu vonkajšieho športoviska len dva zimné mesiace. Kopať, asfaltovať a betónovať tak museli v najväčších mrazoch. Do betónu podľa TA3 pridávali nemrznúce zmesi a zaobstarali si nákladné auto s vyhrievaným priestorom pre náklad. Robotníci odchádzali zo stavby skrehnutí, keďže bikepark stavali v teplotách päť stupňov pod nulou.

Starosta Veľkej Lomnice Peter Duda (nezávislý) si myslí, že robotníci možno skončili po výstavbe parku na PN. Celý manažment výzvy na projekty označil za veľmi nešťastný.

„Úradníci na ministerstve si z ich pohľadu splnili úlohu tým, že obciam poslali peniaze na účet. Do tabuľky si napíšu, že to poslali a je to splnené,“ hovorí starosta Duda. Podľa neho je to nelogické a ministerstvo by malo mať splnenú výzvu až vtedy, keď športovisko v obci zhotovia, dodávateľovi prác zaplatia za zhotovené dielo faktúru a po skončení výstavby obec pošle vyúčtovanie dotácie, ktoré rezort preverí. „Až vtedy by malo ministerstvo deklarovať, že výzvu splnili, a nie tým, že obciam pošlú peniaze.“

Starosta Veľkej Lomnice ďalej upozornil, že obce a mestá dostali úradníci do situácie, keď museli uhradiť dodávateľovi fiktívnu faktúru. „Neuvedomujú si, že dodávateľ vystaví fiktívnu faktúru za práce, ktoré neboli zrealizované,“ dodal.

Mestu Veľký Krtíš schválilo ministerstvo dotáciu vo výške 321-tisíc eur. Postaviť mali niekoľko objektov na pohybové a voľnočasové aktivity obyvateľov. Zmluvu na dotáciu napokon primátor Dalibor Surkoš nepodpísal. „Chcem robiť korektné a dobré veci. Od projektu sme odstúpili. Každé euro je dobré, ale nie za každú cenu,“ povedal. Ďalšia obec od projektu odstúpila, lebo na základe zmluvy mala na prelome novembra a decembra zabezpečiť sadenie stromov.

Tichý súhlas

Výzvu so šibeničnými termínmi na ministerstve pripravovali ešte za Veroniky Remišovej (Za ľudí). Úradnícka vláda ich nezmenila.

Ministerstvo na projekty realizované vo vonkajšom prostredí prerozdeľovalo celkovo deväť miliónov eur. Nešlo o európske peniaze, ale o peniaze zo štátneho rozpočtu. Ak by ich neboli vyčerpali do 31. decembra 2023, boli by ich museli vrátiť. Zodpovednosť úradníci preniesli na obce, ktoré sa zaviazali, že projekty do konca roka dokončia.

Uzávierka projektov bola v júni. Výzvu na ministerstve vyhodnotili až v septembri, teda necelé štyri mesiace pred finálnym termínom dokončenia. Zmluvy o dotáciách podpisovali s obcami a mestami až koncom októbra. Dotácie dostali obce naprieč celým Slovenskom. Čas sa krátil. Zmluvy sa nedali predĺžiť.

Peniaze síce boli viazané na koniec roka, no administratívnu kontrolu projektov nastavilo ministerstvo až na polovicu apríla 2024, teda tri a pol mesiaca po plánovanom dokončení projektov. Úradníci teda po 31. decembri nežiadali od obcí doklady, ako napríklad fotografie dokončeného ihriska, že je stavba hotová. Poskytli im tak priestor na dokončenie projektov po termíne.



Podľa informácií ICJK úradníci obciam povedali, aby projekty dokončili aj po termíne, keď bude priaznivejšie počasie. Nikto ich vraj dovtedy nebude kontrolovať. Rezort, ktorý po voľbách prevzal Richard Raši (Hlas), tieto tvrdenia odmieta.

Pri väčšine projektov sa však už nikdy nepodarí dokázať, že ich nezhotovili do termínu, ktorý mali v zmluve. Obce ich mohli priebežne dokončovať vo februári a v marci, keď už bolo počasie priaznivejšie. Ministerstvo tvrdí, že nevedelo o tom, že obce projekty nezrealizovali do zmluvného termínu viazaného na dotáciu. „Žiadna obec oficiálne nepožiadala o predĺženie projektu,“ tvrdia v stanovisku, ktoré poslali pre ICJK.

Viacerí starostovia pritom potvrdili, že s ministerstvom komunikovali o tom, že ich dostalo do časovej tiesne.