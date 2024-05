Očitá svedkyňa atentátu na Roberta Fica: „Asi do dvoch minút premiéra odviezli a celé námestie rýchlo uzavreli“

Streľbu zo zbrane nikdy nepočula, a tak spočiatku nevedela, čo sa deje. Myslela si, že na mieste niekto odpaľoval petardy.

Redakciu Refresher kontaktovala očitá svedkyňa z Handlovej, ktorá bola pri streľbe na premiéra Roberta Fica. Spočiatku nevedela, že išlo o výstrel zo zbrane. Potvrdila nám však, že počula približne štyri rany. Jej vyjadrenie uvádzame v plnom znení.

„S manželom sme stáli vonku a mali výhľad na zástupy ľudí, ktorí čakali na Fica. Keď premiér vyšiel von, videli sme, ako sa naťahuje k ľuďom a ide si podávať ruky. Ďalej sme tomu nevenovali pozornosť, no vzápätí bolo počuť asi štyri výstrely. Nevedeli sme, čo sa dialo, skôr to znelo ako petardy, nikdy predtým som totiž strieľanie zo zbrane nepočula. Asi do dvoch minút premiéra odviezli a celé námestie rýchlo uzavreli.“

Situáciu sledujeme naživo.